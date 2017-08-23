Mevlüt Çavuşoğlu: Musul'un DEAŞ'tan temizlenmesinden memnunuz

Resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'a giden Mevlüt Çavuşoğlu Irak Dışişleri Bakanı ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:
-Musul'un DEAŞ'tan temizlenmesinden memnunuz.
-Telafer'in Türkmen kimliğinin korunması konusundaki kaygılarımızı Irak'la paylaştık.
-Buraya Irak'ın toprak bütünlüğüne verdiğimiz önemi vurgulamak için geldik.
-PKK'nın Irak'tan temizlenmesi için Irak ile birlikte hareket edeceğiz.
-Türkiye ile Irak'ın kaderi ortaktır.
-Barzani'nin referandum kararının yanlış olduğunu Erbil'e söyleyeceğiz.
'BAŞİKA'DA IRAK'IN ÖZ EVLATLARI DEAŞ'A KARŞI EĞİTİLDİ'
Başika'daki Türk Üssü için açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, burada Irak'ın öz evlatları DEAŞ'a karşı eğitildi ifadesini kullandı.