"Bomba ayağımızda patladı"

Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesince Adliye Sarayı'ndaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.

Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Şimşek duruşmaya katılmazken, yardımcısı eski albay Alican Erkiletlioğlu, eski İl Jandarma Komutan Vekili albay Necati Metin ve eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı yarbay İsmet Çehreli ve bazı tutuklu sanıklar ile tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmada ifade veren tutuksuz sanıklardan Eruh 2. Komando Tabur Komutanlığında görevli eski uzman çavuş Seyfi K, olay gecesi terör operasyonu için Siirt'te valilik önüne götürüldüklerini iddia etti.

Valilik önünde suç teşkil edecek herhangi bir eylemde bulunmadığını savunan Kurtoğlu, verilen emir üzerine daha sonra birliğe geri döndüklerini anlattı.

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