Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Son Dakika: Tarihin en kapsamlı soruşturması tamamlandı

Giriş Tarihi: 24.8.2017 14:46 Güncelleme Tarihi: 24.8.2017 15:44
Son Dakika: Tarihin en kapsamlı FETÖ soruşturması tamamlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "garson" isimli gizli tanığın ifadesi ve elde edilen dijital delillerin incelenmesine istinaden yürütülen 'nün emniyet mahrem hizmetleri Ankara yapılanmasına ilişkin başlattığı soruşturmayı tamamladı. 731 şüpheli hakkında 22.5 yıla kadar hapis istendi

Anayasal düzene karşı işlenen suçlar soruşturma bürosunda görevli cumhuriyet savcısı Serhat Özveren tarafından düzenlenen iddianamede bağlantılı 8 şirkete, örgüte ait 55 daireye ve yaklaşık 600 bin dolara el konuldu. Soruşturmada FETÖ emniyet mahrem hizmetleri Ankara yapılanmasının emniyet teşkilatında görevli tüm polis memuru, amir ve müdürlerini çeşitli kodlar vererek fişledikleri açığa çıkarıldı. İddianamede toplam 731 şüphelinin silahlı terör örgütü yöneticisi olmak suçundan 15'er yıldan 22.5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: Tarihin en kapsamlı FETÖ soruşturması tamamlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz