Aşk vurgununa 3 ayrı suç duyurusu

SABAH'ın ortaya çıkardığı " CHP 'li belediyede 27 milyon liralık aşk vurgunu" iddiası, Şişli Belediyesi 'ni sarstı. Şişli Belediyesi AK Parti Grup Başkan Yardımcısı Abdülhamid Uğur, CHP'den istifa ederek bağımsız kalan ilçe meclis üyesi Osman Gürbüz ve eski Kentyol A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Servet Onur dün İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne giderek Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve istifa ederek yurtdışına çıkan Kentyol AŞ Genel Müdürü Hasnun Bayram hakkında ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu. İnönü "Görevi ihmal", Kentyol AŞ.'ye yapılan 27 milyon lira bağışı hesabına aktardığı iddia edilen Bayram ise "Zimmetine para geçirmek"le suçlanıyor. İşte suçlamalar:Belediyenin son iki yılda tüm alımları Kentyol A.Ş.'den yapıldı. Başkan İnönü'nün isteğiyle Kentyol'da göreve başladım. Bu görevde 11 ay kaldım. Bizim dönemimizde bin 180 kişi çalışıyordu şirkette. Başkan beni ve bazı arkadaşları görevden alıp yeğeni Ömer Baysal'ı şirketin başına getirdi. Daha sonra Bayram'ı da görevden alıp çocukluk arkadaşı, Alman vatandaşı Hasnun Bayram'ı getirdi. Bayram yaklaşık iki yıl bu görevde kaldı. Bizim dönemimizde şirketin 7 milyon TL geliri vardı. Devletin hiçbir kurumuna tek kuruş borcumuz yoktu. İşçiler her ayın 6'sında maaşlarını alırlardı. Şu an ise geçen ayın maaşlarından sadece 2 bin TL almış durumdalar. Belediyenin tüm alımlarını maalesef Kentyol üzerinden yapıp, faturaları şişirdiler. Şirketi batırdılar. Hem SABAH'ta çıkan iddialar hem de bizim bildiklerimiz var. Bunlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundum.Yaklaşık iki yıldır bu iddialarla ilgili her meclis toplantısında hem başkan Hayri İnönü'ye hem de Kentyol A.Ş. Genel Müdürü Hasnun Bayram'a sorduğum soruların cevabını alamadım. Herkes hesabını verip, bedelini ödeyecek. Benim sürekli ve ısrarla sorduğum soruların bir bölümü bugün (dün) kamuoyuna yansıdı. Şişli halkının parasını kimsenin usülsüz yemeye, iç etmeye hakkı yok. Bunun hesabını adalet önünde soracağım.Belediye kayyum atanacak noktaya geldi. SABAH'ta yer alan iddiaların büyük bir bölümü belediye koridorlarında ve meclis toplantılarında da zaman zaman gündeme geldi. Bu kadar vahim bir yönetim ve iddialar üzerine bizim suç duyurumuzu beklemeden savcıların harekete geçmesi gerekiyor. Biz suç duyurusunda bulunarak bu süreci hızlandırıp takibini de yapacağız. Kendim avukatım aynı zamanda. Avukat olarak bu davalara ve sürece ben bakacağım. Kentyol'da yapılan usulsüzlüklerin incelenmesi, ihale ve faturaların bağımsız denetim şirketleri tarafından denetlenmesi için savcılığa başvurumuzu yaptık. Kentyol'da üç yılda dört genel müdürün değişmesi işin doğasına aykırı. Bu kadar kısa sürede genel müdürlerin görevden alınması veya istifa ettirilmelerinin bir izahı olmalı.Belediye acziyet içinde yönetiliyor. Cumhurbaşkanımıza hakaret eden birisinin yüksek maaşla işe başlatılmasını içimize sindiremedik. Savcıların hemen harekete geçmesi lazım. Biz de parti olarak bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız.İddiyagöre belediye bünyesindeki Kentyol A.Ş. Genel Müdürü Hasnun Bayram ve Basın Danışmanı Şermin Terzi , yardım ve bağış paralarından oluşan 27 milyon lirayı gasp edip önce istifa etti. Aşk ilişkisi olan ikili ardından ayrı ayrı yurtdışına kaçıp Kanada'da buluştu.