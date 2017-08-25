Eren'i FETÖ-PKK ortaklığı şehit etti

PKK'lI teröristlerin 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik'i şehit ettiği Trabzon'un Maçka İlçesi Jandarma Komutanı Teğmen Zabit Zengin'in FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınması, bazı iddiaları da beraberinde getirdi.

SORGUSU DEVAM EDİYOR

İzmir Terörle Mücadele Şubesi'nin FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü 'kripto subaylar' soruşturmasında itirafçı olan bir örgüt üyesinin ifadesi doğrultusunda Teğmen Zait Zengin önceki gün Trabzon'da gözaltına alınmıştı. Zengin'in el konulan bilgisayarı, cep telefonu ve dijital cihazları Siber Suçlar Şube Müdürlüğü'nde incelemeye alındı. Zengin'in sorgusu Terörle Mücadele Şubesi'nde devam ediyor.

SIZMAYA GÖZ YUMDU

Subaylığa astsubaylıktan geçtiği öğrenilen Maçka İlçe Jarxqndarma Kamutanı Teğmen Zabit Zengin'in gözaltına alınmasının ardından hakkındaki iddialarda bir bir gün yüzüne çıktı. Bu iddiaların başında Zengin'in terör örgütü PKK'nın Maçka'ya sızıp ve konuşlanmasına göz yumması geliyor. Diğer bir iddia ise 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik'i şehit eden PKK'lıların yakalanmasına yönelik operasyonu geciktirmesi. 11 Ağustos'taki hain saldırının ardından Teğmen Zabit Zengin'in 'kendilerinin teröristlerin peşinde olduğunu' söyleyerek, geniş çaplı operasyona hazırlanan Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Jandarma Özel Operasyon Komutanlığı (JÖPER) Timleri'nin, bölgeye gelmelerini engelleyerek PKK'lıların bölgeden kaçmasını sağladığı iddia edildi. JÖAK ve JÖPER Timleri, bölgeye saldırıdan bir hafta sonra gidebildi. Bu iddialar, iki terör örgütü FETÖ-PKK'nın kanlı işbirliğini bir kez daha gündeme getirdi.

30 Ağustos'ta Üsteğmen rütbesine yükselmeyi bekleyen Maçka Jandarma Komutanı Zabit Zengin'in ilçede görev yaptığı bir yıllık süre zarfında Eren Bülbül ve Astsubay Ferit Gedik'ten önce 16 Mayıs'ta da Uzman Çavuş Osmangazi Çetingöz, yine PKK'lılar tarafından Karaağaçlı Yaylası'nda şehit edilmişti.

KARADENİZ'DE TERÖR

PKK'nın Güneydoğu'daki hain saldırılarına FETÖ'cü asker ve polislerin göz yumduğu 2015 yılındaki 'çukur' teröründe bir kez daha ayyuka çıkmıştı. Güneydoğu'daki ağır kayıplar veren PKK özellikle 2015 ve 2016 yıllarında kendisini Karadeniz'de göstermeye ve eylem yapmaya başladı. Terör örgütüne Karadeniz'de alan açan yine FETÖ'cü asker ve polislerdi. Bölgede rahat hareket ettiği gözlenen PKK'lılar 2 Mayıs 2016'da Giresun'un Doğankent ilçesi Kavraz Deresi üzerinde bulunan Yaşmaklı Barajı'na bomba yerleştirdi. Teröristler bombayı fark eden üzerine işçileri hedef aldı. Açılan ateşte Elektrik Teknisyeni Adil Bülbül şehit oldu.

- Giresun Çaldağ Jandarma Karakolu'na 6 Mayıs 2016'ta teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenledi. Saldırıda Astsubay Başçavuş Zafer Çalışkan şehit düştü.

- Gümüşhane'nin Torul İlçesi'nde de 5 Haziran 2016'da pusu kuran teröristler Uzman Çavuş Özgür Tok ve Jandarma Er Salih Bulut'u şehit etti.

- Trabzon'un Maçka ilçesi Atatürk Mahallesi'nde 19 Temmuz 2016'da yol kontrol uygulaması yapan polisler Ramazan Donat, İbrahim Akın ve Çağdaş Tamkoç, PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit oldu.

- Ordu'nun Mesudiye ilçesinde 31 Temmuz 2016'da ihbar üzerine operasyon başlatan askerlere, ormanlık alanda pusu kuran PKK'lılar ateş açtı. Hani saldırıda Fatsa Komando Birliği'nde görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Hamdi Karagöz, erler Doğan Kaya ve Mehmet Ali Sarı şehit düştü, 2 asker de yaralandı.

KILIÇDAROĞLU'NA SALDIRI

- Bölgede sıkı bir operasyon sürerken Artvin'in Şavşat ilçesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna PKK'lı teröristler tarafından 25 Ağustos 2016'da düzenlenen saldırıda, Jandarma Er Fatih Çaybaşı şehit oldu.

KOBANİ'DEN GELEN PYD'Lİ TERÖRİST YAKALANDI

Suriye'nin Kobani kentinden yasa dışı yollarla Türkiye´ye geçen PKK/PYD üyesi bir terörist yakalandı. PYD'nin denetimindeki Kobani kenti ile komşu olan Suruç'a bağlı Yumurtalık Mahallesi´nde bir kişinin Türkiye´ye yasa dışı yollardan geçeceğinin bilgisine ulaşan güvenlik güçleri sınır hattında önlem aldı. Yumurtalık Mahallesi kırsalından sınırı geçen kişi yakalanıp gözaltına alındı. Yapılan incelemede PKK/PYD mensubu olduğu belirlenen terörist, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. (Star)