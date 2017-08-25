İşte FETÖ-Akşener yazışmaları

FETÖ'nün
beyin takımınından ABD'de firari Emre Uslu, 20 Temmuz 2013'te Twitter'da Meral Akşener
'e "Cumhurbaşkanı adaylığınızı açıklasanız pozitif olurdu :))" diye yazdı.. İşte Uslu ile Akşener'in karşılıklı yazışmaları:
EMRE USLU:
@meral_aksener Bu gün gerçekten pozitif olacağım. Siz iyi haber verin bari sn. Bakan?
MERAL AKŞENER:
@EmreUslu Ben muhalefetim olmaz. Siz bulunki rahat uyuyalım:))
EMRE USLU:
@meral_aksener Cumhurbaşkanı adaylığınızı açıklasanız pozitif olurdu :))
EMRE USLU:
@meral_aksener Siz 28 Şubat'ın tek pozitif kişisiydiniz bizim için...
MERAL AKŞENER:
@EmreUslu Allah razı olsun.
Uslu, 27 Şubat 2016 tarihinde, Akşener'in fotoğrafını paylaşarak "Demir Leydi'nin ayak sesleri" yazdı.