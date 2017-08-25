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İşte FETÖ-Akşener yazışmaları

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Giriş Tarihi: 25.8.2017
İşte FETÖ-Akşener yazışmaları
FETÖ'nün beyin takımınından ABD'de firari Emre Uslu, 20 Temmuz 2013'te Twitter'da 'e "Cumhurbaşkanı adaylığınızı açıklasanız pozitif olurdu :))" diye yazdı.. İşte Uslu ile Akşener'in karşılıklı yazışmaları:
EMRE USLU: @meral_aksener Bu gün gerçekten pozitif olacağım. Siz iyi haber verin bari sn. Bakan?
MERAL AKŞENER: @EmreUslu Ben muhalefetim olmaz. Siz bulunki rahat uyuyalım:))
EMRE USLU: @meral_aksener Cumhurbaşkanı adaylığınızı açıklasanız pozitif olurdu :))
EMRE USLU: @meral_aksener Siz 28 Şubat'ın tek pozitif kişisiydiniz bizim için...
MERAL AKŞENER: @EmreUslu Allah razı olsun.
Uslu, 27 Şubat 2016 tarihinde, Akşener'in fotoğrafını paylaşarak "Demir Leydi'nin ayak sesleri" yazdı.
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İşte FETÖ-Akşener yazışmaları
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