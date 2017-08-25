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İşte ile rütbesi alınan emekli ler

Giriş Tarihi: 25.8.2017 19:29 Güncelleme Tarihi: 25.8.2017 19:31
İşte KHK ile rütbesi alınan emekli generaller

693 sayılı KHK ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan veya istifa eden subaylardan, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen Hava Kuvvetleri Komutanlığından 10 emekli tuğgeneralin rütbeleri alınarak, emekli kimlikleri iptal edildi. Listede FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili yurt genelinde yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan isimler yer aldı. İşte o isimler...

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İşte KHK ile rütbesi alınan emekli generaller
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