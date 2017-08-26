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sınıra büyük sevkiyat

İHA

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Giriş Tarihi: 26.8.2017 00:17 Güncelleme Tarihi: 26.8.2017 01:57
Afrin sınıra büyük sevkiyat

’in sınırında Afrın bölgesinin karşısındaki hudut karakollarına fırtına obüs topları ile M 114 kariyer gönderildi.

'nin kentine bağlı ilçesinin karşısında bulunan 'in sınır hattındaki Elbeyli ilçesine fırtına obüs topları ve M 114 kariyer sevk edildi. Tırların üzerine konulan fırtına obüsleri ile M 114 kariyerlerden oluşan 10 araçlık konvoy terör örgütü 'nın Suriye'deki uzantısı / kontrolündeki bölgelerin Türkiye tarafındaki hudut karakollarına gönderildi. Fırtına obüsleri ile M 114 kariyerler 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığına bağlı sınır birliklerine konuşlandırıldığı bildirildi.

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Afrin sınıra büyük sevkiyat
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