İnstagram neden açılmıyor çöktü mü? - İnstagram'a ne oldu? - İşte yanıtı

Milyonlarca kullancısı bulunan İnstagram'da erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar ''Instagram'a neden girilmiyor'' sorusunun yanıtını ararken konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. İnstagram çöktü mü? sorusu bir anda gündem konusu oldu. Öte yandan Facebook'ta da erişim sorunu yaşanmaya başladı. Peki İnstagram'a neden girilmiyor ve açılmıyor? İşte detaylar...



İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? NEDEN AÇILMIYOR?



Saat 16.30 sularında başlayan problem sonrası kullanıcılar gönderi paylaşmada, sayfa akışlarını yenilemede ve ödeme kanallarında problemler yaşadı.

Instagram ve Facebook için şirketten resmi bir açıklaması gelmesi beklenirken, yaşanan aksaklık sonra otomatik bilgilendirme mesajında; "Facebook bakım nedeniyle şu anda kapalı ancak birkaç dakika içerisinde normale dönecektir. Bu sırada, bu mesajı neden gördüğün hakkında daha fazla bilgi alabilirsin. Biz siteyi geliştirirken gösterdiğin anlayış için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Instagram'ın bu kadar hızlı yayılmasında sosyal medya platformları ile entegre çalışması da yatıyor. Uygulama ile hazırlanan fotoğraflar Facebook, Flickr, Twitter, foursquare ve Tumblr üzerinden paylaşılabiliyor. Instagram, Nisan 2012′de Facebook tarafından 1 milyar Dolara satın alındı.

Bu uygulamayı ve arkasındaki sosyal ağı bu kadar cazip kılan; kullanıcıların çektikleri fotoğrafları üzerinde çok pratik bir şekilde çeşitli filtrelerler kullanarak, profesyonel görünüme sahip fotoğraflar yaratabilmeleri yatıyordu.

En basit ve sıradan bir fotoğraf, uygulanan birkaç farklı efekt ile göz kamaştırıcı olabiliyordu. Bunun yarattığı tatmin kısa sürede Instagram kullanıcılarının övgülerini aldı. Çekilen fotoğrafların sosyal medyada göre diğer kullanıcıların dikkatini Instagram çekmekte gecikmedi.

INSTAGRAM NASIL KULLANILIR?

Instagram şu an sadece iOS (iPhone, iPad) cihazlarda değil, aynı zamanda Androidcihazlarda da kullanılabiliyor.

Instagram kullanıcı adı alabilmek için mutlaka bu iki uygulamadan birini kullanıyor olmanız gerekli. Web üzerinden kullanıcı adı ve şifre oluşturarak Instagram hesabı oluşturamıyorsunuz. Aşağıdaki instagram kullanımı anlatımı iPhone Instagram uygulaması baz alınarak anlatılmaktadır.