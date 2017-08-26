Sincan
Cezaevi yerleşkesindeki salonda görülen Akıncı Üssü
davasının dünkü duruşmasında, 15 Temmuz
gecesi bu üsten kalkan uçakları koordine eden ve bomba atılacak koordinatları veren dönemin Üs Harekat Komutanı eski Albay Ahmet Özçetin
'in ifadesi alındı.
'KESTİREMİYORUM, BENİ ANDIRIYOR'
Darbeci Özçetin
'e öncelikle dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile birlikte yer aldığı üsteki görüntüleri izletildi. Bu görüntüler için, "Tam kestiremiyorum ama beni andırıyor, daha detaylı inceledikten sonra savunma yapacağım" diyen Özçetin, pilotlara yağdırdığı ölüm talimatlarına ilişkin ses kayıtlarını ise inkar etti. Akıncı Üssü'ndeki görevi gereği özellikle kendisinin emriyle hareket eden alt rütbedeki sanıkların tepkilerini çeken darbeci albay tüm sorulara kaçamak yanıtlar verdi. İçişleri Bakanlığı avukatı Uğur Kızılca sanığa, 15 Temmuz gecesi tüm devre arkadaşlarının Akıncı Üssü'nde yer aldığını hatırlattı. Bu isimleri tek tek sayan Avukat Kızılca'nın ısrarlı soruları üzerine darbeci albay savunma yapmak yerine "Evet, şimdi gerçekleri açıklıyorum" diyerek milletle ve mahkeme ile şu sözlerle alay
etmeye kalkıştı: Evet, saydığınız kişiler benim devre arkadaşlarım. 1987'de Harp Akademisi'nde bir araya geldik ve 2017'de darbe yapmayı kararlaştırdık. Hatta daha zamanda geriye gittik ve Roma'yı da yakıp geldik" dedi. Sanığın bu sözlerine müştekiler "Katil
, bir de alay ediyor" diyerek tepki gösterdi.
ŞEHİTLERE SAYGISIZLIK !...
Mahkeme Başkanı Selfet Giray da sanığa, "Böyle bir cevap yok" diyerek müdahale etti. Özçetin'in şehitlerden "ölü" diye söz etmesi üzerine, şehit yakınları, "Şehit diyeceksin, alçak, hain" diye bağırdı. Darbeci Özçetin sorular karşısında sıkışınca da devlet sırrı bahanesine sığındı. Özçetin, Akıncı Üssü'nde yabancı ülke subaylarının bulunup bulunmadığı yönündeki soruya karşılık "Vereceğim bilgiler devlet sırrı olabilir, salon boşaltılırsa cevaplandırabilirim" dedi.