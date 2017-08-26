Kurban Bayramı tatili 2017 ne zaman başlıyor? - İşte 2017 Kurban Bayramı tarihi

Her yıl kutlanan ve müslümanlar için en değerli günlerden birisi olan 2017 Kurban Bayramı tarihi için geri sayım başladı. ''Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor'' sorusunun cevabı ise bu sabah saatlerinden itibaren merak konusu oldu. Bakanlar Kurulu geçtiğimiz günlerde bayram tatilinin 10 gün olduğunu açıklamıştı. Peki özel sektörde çalışanlar için bayram tatili ne zaman başlıyor? İşte 2017 Kurban Bayramı tarihi...



KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? İŞTE 2017 KURBAN BAYRAMI TARİHİ



Bakanlar Kurulu geçtiğimiz günlerde Kurban Bayramı tatilinin 10 gün olduğunu açıklamıştı. Bu karar vatandaşları cok sevindirirken dün itibariyle tatilini ayarlayan kişiler yola koyuldu.

KURBAN BAYRAMI TATİL TAKVİMİ

Kurban Bayramı tatili 10 güne çıkarıldı. Bakanlar Kurulu tarafından alınan karara göre, Kurban Bayramı arefe günü yani 31 Ağustos Perşembe tam gün tatil edildi. 28 Ağustos Pazartesi ve 29 Ağustos Salı günleri de tam gün tatil ilan edildi. 26 Ağustos'ta başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 4 Eylül Pazartesi günü bitecek.

26 Ağustos Cumartesi – Hafta sonu tatili

27 Ağustos 2017 Pazar – Hafta sonu tatili

28 Ağustos 2017 Pazartesi günü (Birleştirildi)

29 Ağustos 2017 Salı günü (Birleştirildi)

30 Ağustos 2017 Çarşamba – Zafer Bayramı / Resmi tatil

31 Ağustos 2017 Perşembe – Kurban Bayramı arefesi (Birleştirildi)

Kurban Bayramı 1. Günü - 1 Eylül 2017 Cuma

Kurban Bayramı 2. Günü - 2 Eylül 2017 Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Günü - 3 Eylül 2017 Pazar

Kurban Bayramı 4. Günü - 4 Eylül 2017 Pazartesi





YOLLAR BOŞ KALDI

10 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte tatilciler İstanbul'dan ayrılınca, dün yoğunluk yaşanan yollar boş kaldı. Hafta sonu yoğunluk yaşanan şehirde trafiğin bugün yüzde 9 olduğu görüldü.



Kurban Bayramı tatilinin 10 gün olarak açıklanmasının ardından tatilini dışarıda geçirmek isteyen bazı vatandaşlar dün İstanbul'dan ayrıldı. Hafta sonu özellikle Cumartesi günleri yoğunluk yaşanan şehirde yollar boş kaldı. Kentte trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) verilerine göre yüzde 9 olarak görüldü. E-5 Karayolu'nda ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde herhangi bir yoğunluk yaşanmadı.

BAYRAM TRAFİĞİ İÇİN UYARI

Kurban Bayramı tatilinin 10 gün olması nedeniyle trafik yükü artacak olan Anadolu Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu kesiminde, son 10 yılda kazaların yoğun olarak meydana geldiği noktalarda radar kontrolü yapılacak.



Tatil nedeniyle hem Anadolu Otoyolu hem de D-100 Karayolunun trafik yükünün artması bekleniyor. Tatillerini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşların Anadolu'ya gitmek için kullanacağı güzergahların başından gelen Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde trafik ekipleri tedbirlerini arttırdı.

Tatili süresince hem radar hem de trafik kontrollerinin sıklaştırıldığı otoyolda, zaman zaman da sürücüler durdurularak yolda dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılacak.



Bunun yanı sıra son 10 yılda meydana gelen trafik kazalarını inceleyen trafik ekipleri, otoyol ve karayolu üzerinde en fazla kazanın meydana geldiği bazı noktaları belirledi. Ekipler, bu noktalarda kaza olmaması için yol üzerine uyarılar yerleştirerek, radar uygulamaları yapacak.



Bolu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatilin aynı zamanda yaz tatiline denk gelmesi nedeniyle yollarda aşırı bir yoğunluk beklemediklerini, buna rağmen her türlü tedbiri alarak vatandaşların güvenli bir şekilde yolculuk yapması için çalışacaklarını kaydetti.



Aksoy, sürücülerden kaynaklı hataları en aza indirerek, vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmesini sağlamak için etkin trafik denetlemesi planladıklarını belirterek, "Özelikle son 10 yıl içerisinde kazaların yoğun olarak meydana geldiği noktalarımız var. Bu noktalarda ağırlıklı olarak radar uygulamalarımıza daha çok ağırlık vereceğiz. Tatil nedeniyle artacak olan yolcu taşımacılığı sebebiyle gerek otobüslerde gerekse de diğer tarifeli ve tarifesiz araçlarda yapılacak olan denetimler personelimiz tarafından titizlikle incelenecek." ifadesini kullandı.



Bayram tatilinde görev başında olacak emniyet ekiplerinin sadece kural ihlali yapan sürücülerle ilgili değil trafikte seyreden tüm vatandaşlarla birebir ilgileneceğini aktaran Aksoy, "Personelimiz, birebir ve yüz yüze temas kurmak suretiyle belirlenen güvenli alanlarda durdurdukları sürücülere hızlı araç kullanmamaları, seyir halindeyken cep telefonu kullanmamaları, kavşaklara yavaş girmeleri, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uyma hususları ile ilgili bilgilendirmeler yapacak. Sürücülerimiz bu uyarılara uyarsa daha güvenli bir seyahat etme imkanı bulacak." diye konuştu.



"2 SAATTE BİR MOLA VERİN"



Uzun yola gidecek olan sürücülerin trafikte daha dikkatli olmasını isteyen Aksoy, "Bayram tatili nedeniyle uzun yola çıkan vatandaşımız çok olacak. Uzun yola giden sürücülerimizin 2 saat araç kullandıktan sonra 10-15 dakikalık mola vermesini istiyoruz. Mola verildikten sonra konsantrasyonu ne kadar etkilediğine dair bilgilendirme çalışmaları da ekiplerimiz tarafından yapılacak." şeklinde konuştu.



Aksoy, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 1 Temmuz'da uygulanmaya başlanan gişeden gişeye ortalama hız uygulamasının bayram tatilinde de devam edeceğini hatırlatarak, şunları söyledi:



"Bizler de bu uygulamaya ek olarak belirli noktalarda radar kontrolleri yapacağız. Anadolu Otoyolu İstanbul'u Anadolu'ya bağlayan en önemli geçiş noktalarımızdan biri. Biri de D-100 karayolu olmak üzere iki ana yolumuz bulunuyor. Bu konularla ilgili olarak gerek yaz tatili olması gerekse de bayram tatilinin uzun olması nedeniyle çok aşırı yoğunluğumuzun olacağını düşünmüyoruz. Ancak biz içeride çalışan tüm personelimizi de ekiplere takviye edeceğiz. Planlamalarımızı tamamen yapmış durumdayız."