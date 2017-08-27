Bir ay süren yalancılar geçidi

FETÖ
'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davanın dördüncü hafta duruşmaları tamamlandı. Kurban Bayramı nedeniyle ara verilen davada duruşmalara 6-15 Eylül tarihlerinde sanık savunmalarıyla devam edilecek. Geçen hafta savunmalarına yapan sanıklar arasındaki darbe girişimi sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Komutan Vekili görevinde bulunan eski albay Ali Eraslan o gece ayaklanan halkı pişkince suçladı. ByLock'u kullanmadığını, darbe toplantılarına katılmadığını, hiçbir iletişim kanalından örgütle bağlantı kurmadığını savundu. Akıncı'da olayları yatıştırmaya çalıştığını savunan Eraslan, "Akıncı kışlası önünde toplanan vatandaşlar arasında 'Gidip lojmanları yakalım.' diyen alkollü kişilerin bulunduğu, vatandaşların olduğu bölgeden ateş edildiği, kalabalık içindeki bazı art niyetli kişilerin askerlerin silahını almaya çalıştığı" yönündeki sözleri şehit yakınlarını çileden çıkardı.
'BEN DE BİLMİYORUM' CEVABI
Aynı duruşmada savunma yapan dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'yı alıkoymaya çalıştığı belirtilen sanık eski albay Fatih Yarımbaş ise profesyonelce 'aptalı' oynadı. Yarımbaş, Aksakallı'yı korumak için yanına personel aldığını ve Aksakallı'nın bulunduğu orduevine gittiği iddiasında bulundu. Çapraz sorguya alınan Yarımbaş, "Aksakallı'yı alsanız nereye götürecektiniz?" sorusunu "Ben de merak ediyorum.", "Televizyondan darbe olduğunu öğrenmediniz mi?" sorusunu da "Öğrenmedim. Sadece şehirdeki karışıklığı gördüm" şeklinde cevaplandırdı. Yarımbaş, cuntacı general Semih Terzi'nin cep telefonundaki, "Zekai'yi alamadılar. Fatih takipte" şeklindeki mesajın hatırlatılması üzerine "O Fatih ben olmak zorunda değilim" cevabını verdi.
Darbeci Ahmet Özçetin, duruşmada böyle resmedildi.
'EVRİM' GEÇİREN YALANLAR
Davada 2 gün savunma yapan, darbe girişimi gecesi alıkonulan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a, "Sizi kanaat önderimiz (Fetullah Gülen
) ile görüştürebiliriz" dediği belirtilen eski 4. Ana Jet Üs Komutanı Hava Tuğgeneral Hakan Evrim, böyle bir ifadenin ağzından çıkmadığını iddia etti. Akıncı'daki kamera görüntülerinden elde edilen fotoğraflar gösterilerek sorulan soruları yanıtlayamayan Evrim'in savunması sırasında gerginlik yaşandı, şehit ve gazi yakınları "Çok yalan söylüyor hâkim bey, tahammül edemiyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdi, izleyicilerden bazılarının ayağa kalkarak sanıklara pet şişe atması üzerine salon boşaltıldı.
HAFIZASINI KAYBEDEN HAİN
Akıncı'nın "baş FETÖ'cüsü" olmakla suçlanan sanık eski Albay Ahmet Özçetin
ise darbeci pilotlara Ankara'daki çeşitli noktaları bombalama emri verdiği konuşmaları hatırlamadığını savunarak, "Konuşmaların bana ait olup olmadığını bilmiyorum. Bana ait olsa bile hangi şartlarda gerçekleştiğini hatırlamıyorum" dedi.