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'te 2 'lı öldürüldü!

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 27.8.2017 23:16
Bitlis'te 2 PKK'lı terörist öldürüldü!

'in Hizan İlçesi kırsalında sürdürülen hava destekli operasyonda, 'lı 2 silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi. 1 güvenlik korucusu ise hafif şekilde yaralandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bitlis'in Mutki ilçesi Kaşak Köyü kırsalına operasyon düzenlendi.

Bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla muhtemel geçiş güzergahları tutulurken, saat 16.15 sıralarında 2 'lı le sıcak temas sağlandı.

Açılan ilk ateşte 1 güvenlik korucusu hafif şekilde yaralanırken, çatışma sonrası operasyon bölgesi helikopterle yoğun ateş altına alındı.

Yapılan arazi aramalarında terör örgütü mensubu 2 PKK'lı silahları ve sırt çantaları ile birlikte ölü olarak ele geçirildi.

Güvenlik korucusu ise ayakta yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

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Bitlis'te 2 PKK'lı terörist öldürüldü!
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