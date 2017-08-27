Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları! 26 Ağustos Sayısal Loto sorgula

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. 26 Ağustos Sayısal Loto sonuçları için meraklı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan Sayısal Loto çekilişi milyonlarca lira dağıtmaya devam ediyor. Sayısal Loto'da büyük ikramiyenin sahibi olmak için, bir kolonda bulunan 49 numaranın altısını bilmeniz gerekiyor. 26 Ağustos Sayısal Loto çekilişinde çıkan numaralar: 39 – 43 – 44 – 14 – 49 – 36 Cumartesi günlerinin popüler şans oyunu olan Sayısal Loto çekilişinde bu hafta ikramiye devirli olacak.

Geçen hafta 1.651.013,43 TL değerindeki ikramiye devretmişti ve bu haftaki ikramiyenin 3 milyon TL'yi geçmesi bekleniyor. İşte 26 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları! Bu haftaki Sayısal Loto sonuçlarına göre; 6 bilen kimse çıkmadı ve 3.510.003,16 TL değerindeki ikramiye gelecek haftaya devretti. Bu devirle birlikte üst üste ikinci kez devir gerçekleşti. 5 bilen 126 kişi 6.213,85 TL, 4 bilen 7.343 kişi 80,75 TL, 3 bilen 139.259 kişi ise 11,90 TL ikramiye kazandılar.

26 AĞUSTOS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat'ta bulunan binasında yapılan Sayısal Loto çekilişi noter huzurunda yapıldı ve çıkan numaralar belli oldu.

26 Ağustos Sayısal Loto çekilişinde çıkan numaralar: 39 – 43 – 44 – 14 – 49 – 36

Bu haftaki Sayısal Loto sonuçlarına göre; 6 bilen kimse çıkmadı ve 3.510.003,16 TL değerindeki ikramiye gelecek haftaya devretti. Bu devirle birlikte üst üste ikinci kez devir gerçekleşti. 5 bilen 126 kişi 6.213,85 TL, 4 bilen 7.343 kişi 80,75 TL, 3 bilen 139.259 kişi ise 11,90 TL ikramiye kazandılar.

26 AĞUSTOS SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

