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Ve belli oldu! Bayramda ulaşım ücretsiz olacak mı?

Giriş Tarihi: 28.8.2017 13:41 Güncelleme Tarihi: 28.8.2017 14:34
Ve belli oldu! Bayramda ulaşım ücretsiz olacak mı?

Müslüman alemi için büyük önem taşıyan 'na kısa bir süre kalma vatandaşlar "bayramda ulaşım bedava mı?" "bayramda köprü ve oto yollar ücretsiz mi" sorularının yanıtlarını arıyor. İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar memleketlerine gitmeden önce bayramda köprü bedava mı? sorusunun yanıtını arıyor. Bayramda ulaşım bedava mı? "bayramda köprüler ücretsiz mi?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

Mübarek 'nın ilk günü 1 Eylül Cuma gününe denk geliyor. İstanbul dışına gidecek vatandaşlar "köprü ve oto yallar bedava olacak mı?" sorusunun yanıtını ararken bayramı İstanbul'da geçirecek vatandaşlar da "İstanbul'da bayramda ulaşım bedava mı?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden çıkan kararla "İstanbul'da ulaşım ücretsiz mi olacak?" sorusu da yanıtını buldu.

BAYRAMDA YOLLAR KÖPRÜLER ÜCRETSİZ Mİ?

Yolların ve köprülerin ücretsiz olmasıyla ilgili KGM'den yapılan açıklamada "Kurban Bayramı tatili nedeniyle 30 Ağustos 2017 Çarşamba günü saat 00:00'dan başlayarak 05 Eylül 2017 Salı günü saat 07.00'a kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda işletilen Otoyol ve Boğaz Köprüleri ücretsiz olarak trafiğe açılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Buna göre, , ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği yolların kullanımlarından ücret alınmayacak.

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda; bu bayram da İstanbul'da ulaşım yüzde 50 indirimli olacak. Aynı şekilde itfaiye ve zabıta da görev başında olacak. Ayrıca bayramın iki günü ana arterler ve caddeler üzerindeki İSPARK parklama alanları ücretsiz olarak hizmet verecek.

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Ve belli oldu! Bayramda ulaşım ücretsiz olacak mı?
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