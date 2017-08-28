Ve belli oldu! Bayramda ulaşım ücretsiz olacak mı?

Mübarek Kurban Bayramı'nın ilk günü 1 Eylül Cuma gününe denk geliyor. İstanbul dışına gidecek vatandaşlar "köprü ve oto yallar bedava olacak mı?" sorusunun yanıtını ararken bayramı İstanbul'da geçirecek vatandaşlar da "İstanbul'da bayramda ulaşım bedava mı?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden çıkan kararla "İstanbul'da ulaşım ücretsiz mi olacak?" sorusu da yanıtını buldu.

BAYRAMDA YOLLAR KÖPRÜLER ÜCRETSİZ Mİ?

Yolların ve köprülerin ücretsiz olmasıyla ilgili KGM'den yapılan açıklamada "Kurban Bayramı tatili nedeniyle 30 Ağustos 2017 Çarşamba günü saat 00:00'dan başlayarak 05 Eylül 2017 Salı günü saat 07.00'a kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda işletilen Otoyol ve Boğaz Köprüleri ücretsiz olarak trafiğe açılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Buna göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği yolların kullanımlarından ücret alınmayacak.

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda; bu bayram da İstanbul'da ulaşım yüzde 50 indirimli olacak. Aynı şekilde itfaiye ve zabıta da görev başında olacak. Ayrıca bayramın iki günü ana arterler ve caddeler üzerindeki İSPARK parklama alanları ücretsiz olarak hizmet verecek.