İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı MİT TIR'ları soruşturmasında gözaltına alınan, yaşı ve hastalığı gerekçesiyle serbest bırakılan Cumhuriyet gazetesi yazarı Aydın Engin 'in cep telefonu incelendi. Telefonda, Aydın Engin'in, Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'le yaptığı röportajın yayımlanmayan ham kayıtlarına ulaşıldı. Kayıtlarda, Can Dündar'ın, "(Julian) Assange örneğinden yola çıkıyorlar. Ya bak işte adam Amerikalı, kendi belgelerini sızdıran adamı sürüm sürüm süründürüyor. Eee biz niye bu adamları serbest bıraktık demek istiyorlar. Dolayısıyla casusluk serbest, şeyi ondan kaynaklanıyor" dediği, Aydın Engin'in ise, "Ama sızdırıldıysa birileri sızdırdı haberciyle" dediği yer alıyor. Can Dündar'ın, 27 Mayıs 2015'te 14.32.20'de CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile görüştüğü ve MİT TIR'ları görüntülerini Dündar'ın Berberoğlu'ndan aldığı tespit edilmişti. Aydın Engin'in, Can Dündar'a söylediği, "Ama sızdırıldıysa birileri sızdırdı haberciyle" ifadesinde yer alan 'haberci'nin Berberoğlu olduğu ifade ediliyor. Can Dündar ise Aydın Engin'e, ABD Büyükelçisi'nin Cumhuriyet gazetesini ziyaretinde, Assange örneğini aktararak "Biz sızdıranın peşine düştük" dediğini aktarıyor. Can Dündar ve Aydın Engin'in bu ifadelerinin Cumhuriyet gazetesinde yayımlanmadığı tespit edildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Aydın Engin'in, Can Dündar ve Erdem Gül'le yaptığı röportajın yayımlanmayan ham kayıtlarının da bulunduğu 42 sayfalık çözüm tutanağını, hem Enis Berberoğlu'nun hem de aralarında Cumhuriyet gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Aydın Engin ve Ahmet Şık 'ın da yargılandığı mahkeme dosyasına gönderdi.