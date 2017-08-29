CHP liderinin soyadını yanlış yazdılar

Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale merkezindeki Adalet Kurultayı'nın yapıldığı Kocadere Kamp Alanı protokol giriş kapısı yanında bulunan Adalet Heykeli'nin bulunduğu alana geldi. Burada plaketlere isimlerin yazıldığı çadıra girip kendi isminin yazdığı plaketi aldığında isminin yanlış yazıldığını farketti.
'KILIÇTAROĞLU' YAZILMIŞ
CHP lideri görevliye "Burada soyadım yanlış yazılmış, tekrar yazar mısınız" diyerek 'Kılıçtaroğlu' yazılan soyadının doğru şekilde düzeltilmesini istedi.
Görevli gerekli düzeltmeyi yaparak plaketi Kemal Kılıçdaroğlu'na verdi. Kılıçdaroğlu düzeltilen plaketi diğer tuğlaların arasına koydu.