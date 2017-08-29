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liderinin soyadını yanlış yazdılar

Giriş Tarihi: 29.8.2017 14:25 Güncelleme Tarihi: 29.8.2017 14:29
CHP liderinin soyadını yanlış yazdılar

'nun Çanakkale'deki Özgürlük Parkı'na konulacak olan 'ne bırakacağı tuğlaya adı yanlış yazıldı.

, Çanakkale merkezindeki Adalet Kurultayı'nın yapıldığı Kocadere Kamp Alanı protokol giriş kapısı yanında bulunan 'nin bulunduğu alana geldi. Burada plaketlere isimlerin yazıldığı çadıra girip kendi isminin yazdığı plaketi aldığında isminin yanlış yazıldığını farketti.

'KILIÇTAROĞLU' YAZILMIŞ

lideri görevliye "Burada soyadım yanlış yazılmış, tekrar yazar mısınız" diyerek 'Kılıçtaroğlu' yazılan soyadının doğru şekilde düzeltilmesini istedi.

Görevli gerekli düzeltmeyi yaparak plaketi Kemal Kılıçdaroğlu'na verdi. Kılıçdaroğlu düzeltilen plaketi diğer tuğlaların arasına koydu.

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CHP liderinin soyadını yanlış yazdılar
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