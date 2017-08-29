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Erdoğan Putin ve detayını anlattı

Giriş Tarihi: 28.8.2017 21:27 Güncelleme Tarihi: 29.8.2017 01:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ve Külliye detayını anlattı

'in 'yi görünce " olamanın işareti bu eserdir" dediğini aktardı.

Erdoğan ortak yayında 'Cumhurbaşkanı ile 3. Yıl Özel Yayını'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'in "'den bir oda istediği yönündeki iddiaya cevap verdi. Erdoğan Putin'in Külliye'yi görünce " olamanın işareti bu eserdir" dediğini kaydetti.

Erdoğan, Putin ile Külliye'de çektirdiği fotoğraf üzerine açıklama yaparken şunları sçyledi: "Orada ben Sayın Putin'e büyük devlet olmanın gereği olan Külliye'mizi gösteriyorum. Kremlin Sarayı'nı biliyorsunuz. O da büyük bir devlet olmanın işaretidir. İçinde kaybolursunuz öyle bir yer. Biz Külliye'yi yaptık ana muhalefetin başındaki zat bunu hazmedemedi."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ve Külliye detayını anlattı
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