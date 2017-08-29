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: Darbeci hainin eşinin çizdiği krokiyle ilgili şok detaylar

İHA

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Giriş Tarihi: 29.8.2017 14:44 Güncelleme Tarihi: 29.8.2017 14:45
Son dakika: Darbeci hainin eşinin çizdiği krokiyle ilgili şok detaylar

haberi... Cumhurbaşkanına girişimi davasında duruşmayı izleyen sanıklardan ’nın eşi ’nın salonun krokisini çizdiği kağıtta ‘Cengaverler’ yazılı not bulundu ve hakkında soruşturma başlatıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Cumhurbaşkanına girişimi davasında darbecilerden eski Dalaman Deniz Hava Üs Komutanı Albay 'nın duruşmaları izleyen eşi salonun krokisini çizerken yakalanmıştı. Kroki Cumhuriyet Başsavcılığına incelenmek üzere gönderilmişti. Başsavcılık kroki üzerinde bir takım notlar bulunması ve notlardan birisinde 'Cengaverler' yazılması üzerine soruşturma başlattı.

KROKİNİN ÜZERİNDE EL YAZISI İLE YAZILMIŞ NOT!

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz tarafından Başsavcılık sitesinde yapılan yazılı açıklamada, "Muğla ilimizde Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü'nün () darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 2'si firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 28/08/2017 tarihli celsede izleyici olarak duruşma salonunda bulunan sanıklardan Cenk Bahadır Avcı'nın eşi Elif Didem Avcı tarafından çizilen duruşma salonunun krokisi olduğu anlaşılan ve üzerinde el yazısı ile birtakım notların bulunduğu (Cengaverler) belgenin gereğinin takdir ve ifası için Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesine ilişkin olarak; Cenk Bahadır Avcı'nın eşi olan ve krokiyi düzenleyen şüpheli Elif Didem Avcı hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' iddialarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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Son dakika: Darbeci hainin eşinin çizdiği krokiyle ilgili şok detaylar
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