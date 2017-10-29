Bedirhan Gökçe'den FETÖ elebaşına methiyeler!

FETÖ'ye yönelik yapılan çalışmalar da polis çok önemli bir ismin mail trafiğine ulaştı. Radyo ve şiir dünyasının tanınmış isimlerinden olan şair Bedirhan Gökçe'nin ABD'de FBI'nın kara para trafiği ile ilgili soruşturma başlattığı FETÖ'nün en önemli isimlerinden İzzet Akyar'la yazışmalarında şok detaylar var. 15 Eylül 2015 tarihinde İzzet Akyar'a atıldığı belirlenen e-mail de Bedirhan Gökçe işlerinin bittiğini belirterek, "İş tek tük vardı. Son paralele bağlayıp hepsini bitirdiler. Ardından da şehitler falan olunca külliyen bitti" diyerek maddi sıkıntılar yaşadığını ifade ediyor.

ABD'DE PROGRAM YAPALIM

Gökçe aynı malinde "Zaten Külliye'den de aramalar kesildi. Ama üzüntü duymuyorum, Bu süreçte sıkıntı çekmenin çok büyük manevi değerinin olduğuna inanıyorum. Çocuklarıma da ABD vizesi aldım. Büyüğümüz ailece ziyaretlerde çok mutlu oluyormuş diye..." Gökçe maillerinde ABD'de konser yapmak istediğini de anlatarak, "Albümü de bitirdim. Sunumu da büyüğümüze bizzat yapmak istiyorum. Albümde bir iki şiiri gözyaşları içinde dinleyecek inşallah. ABD ye gelmişken program da yapmak isterim. Kurucan hocaya da isterseniz hatırlatın. Oradakilere de moral olur. Programsız da gelebilirim ama büyüğümüz önceki gidiş de bana ısrarla, 'nerede program yapacaksınız B. bey' sorduğunda çok terlemiştim. Çünkü sadece ziyarete gitmiştik. Ve söz yere düşmesin diye New York ve New Jersey de iki program yapmıştık" şeklinde yazışmalar olduğu belirlendi.

AKYAR'DAN GÖKÇE'YE DESTEK

Tespit edilen e-mail yazışmalarında ise 16 Eylül 2015 tarihinde 05:14'de ise İzzet Akyar tarafından Gökçe'nin mailinin cevaplandığı belirlendi. Akyar'dan gelen ve gizliliğe son derece önem verilen e-mail de ise, "Ben her gün gelmeni isterim. Daha makul daha uygun ve bir kerede 12'yi vuran bir iş olsun" diyerek para kazanacakları bir organizasyon düzenleyeceklerini belirtiyor. (Akşam)