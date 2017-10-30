"FETÖ'nün gaz verdiği 3 parti şimdi nerede?"

İYİ TUZLUK!

İYİ Parti üzerinden rüzgar oluşturma gayretlerini görüyorsunuzdur..

Ne kadar kaybetmiş varsa bir araya toplanmış..

Kötülükten sonuç alamadıklarını anlayınca makyaj yapıp biz İYİ'yiz demişler..

Bundan da netice elde etmeye çalışıyorlar..

DOĞAN GRUBU'NUN GAZ VERDİĞİ 3 GÜN YAŞAMIYOR

Eski tüfek solcular, marksist geçinen kaybetmişler, MHP'den dışlanmış ülkücüler, AK Parti'yi yarı yolda bırakmış tuzluklar, CHP'den bir daha aday olamayacağı kesinleşmiş olan kadro dışılar..

Hepsi bu yeni 'Tuzluk' partisinde..

Ne kadar bitik varsa hepsi bir umut sarılmış Meral Akşener'in İP'ine yukarı çıkmaya çalışıyor..

Yahu farkında mısınız ortada ciddiye alınacak, üzerinde durulacak bir politik hareket falan yok.. Bunlar hep rüzgar.. Arkadan açıyorlar vantilatörü, herkes uçuyor..

Bakmayın siz Doğan Grubu'na..

MaşaAlah dediği çocuk üç gün yaşamıyor..

İSMAİL CEM'İ HATIRLIYOR MUSUNUZ?

Amerika'dan sağın umudu olarak getirdikleri Mehmet Ali Bayar'ı hatırlayan yok..

İsmail Cem'i gazlayıp kurdurdukları Yeni Türkiye Partisi'ni bilen yok..

Şimdi de Meral Akşener'i, 'iktidar alternatifi' olarak sürüyorlar piyasaya..

Meral Akşener'in canına minnet.. Ona göre; "Bir sıfırdan büyüktür"…

Şu halde zaten hiç bir şeyi yok.. Bu oyunun sonunda yine hiç bir şeyi olmayacak. Ama 'ya olursa' diye deniyor şansını.. Kendi cebinden giden bir şey yok nasıl olsa..

Yazmış programına, "… Ben NATO'ya bağlı kalmaya söz veriyorum…" diye.. Hiç gerekmediği halde.. Apaçık ben 'FETÖ'nün siyasi kanadıyım' dememiş de, NATO'ya bağlıyım demiş..

Eğitim, sağlık, kamu yönetimi, bayındırlık, uluslararası İlişkiler, çevre, kentleşme…

Hiç bir memleket idaresine dair fikri-projesi, hazırlığı yok… Cumhurbaşkanı olacakmış.. Partisi de meclise girecek..

Uyanın uyanın.. Rüya görüyorsunuz.. Size bir parti ismi hatırlatayım.. Bakalım hatırlayacak mısınız?..

FETÖ'NÜN GAZ VERDİĞİ 3 PARTİ YOKOLDU. ŞİMDİ SIRA 4. DE…

'Demokratik Gelişim Partisi'.. Başkanı İdris Bal.. Nerede şimdi?.. Peki MİLAD Partisi'ni hatırlıyor musunuz?.. İdris Naim Şahin'in partisi.. En bilineni Merkez Parti'ydi değil mi?.. Abdürrahim Karslı… Meral Akşener'e de bir anket sonucu vereyim.. Haybeye fırsatçı anketçileri zengin etmesin.. MHP'den 3 puan gelir, CHP'den de 4.. HDP'den oy beklemiyorsunuz herhalde.. AK Parti'yi unutun, zira sanıyorum siz daha Erdoğan'ı tanımamışsınız.. Eğer bu haliye 2019'u görürse Meral Akşener, kendi politik kariyeri bakımından başarı saysın.. 'Bir parti kurdum ve iki sene kadar yaşattım' desin.. Zaman zaman Cumhurbaşkanı diyor ya, ".. iki koyun versen güdemez bunlar, ülke yönetmeye talipmiş.. Beyler ülke yönetiyoruz burada.." diyor ya.. Hakikaten öyle.