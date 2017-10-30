Hükümet Sözcüsü Bakan Bozdağ'dan kritik açıklamalar

İşte Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları;

IKBY'nin aldığı karar gayrimeşruydu. Barzani, tüm itirazlara rağmen kararından geri dönmedi. Ekonomik çöküntülere yol açacak bir karardı. Türkiye haklı uyarılarını yaptı. Ancak referandum yapıldı. Ortaya çıkan sonuçlar gösteriyor ki bu büyük bir yanlıştı.

'BÜYÜK BİR EDEPSİZLİKTİR'

Adnan Menderes'e diktatör dediler, idamını bir kısmı alenen bir kısmı sesli bir şekilde alkışlandı. Halkın seçtiği cumhurbaşkanına aynı şekilde saldırmaktadırlar. Türkiye'de tek faşist parti CHP'dir.

Bu gelenekten gelenler Türkiye'de faşizan uygulamanın öncüsü olanlar, yasakları kaldıran büyük reformlara imza atan cumhurbaşkanına saldırmaktadır. Türkiye'de bir faşist olsaydı, Bülent Tezcan kalkıp efelenip gürleyip böyle bir cümle sarf edemezdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bülent Tezcan'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi hakkında söylediği sözleri kabul etmek mümkün değildir. Bu büyük bir edepsizliktir, büyük bir ahlaksızlıktır, büyük bir terbiyesizliktir, büyük bir seviyesizliktir.

'Büyük bir edepsizliktir'

'SAĞLIKLI BİR İNSAN BUNU SÖYLEYEMEZ'

Okullarımız arasında ayrımcılık kalktı. Öğrencilerimiz arasında ayrımcılık kalktı. Türkiye'de birçok yasak kalktı.

Neye karşı darbe yapıldı. Türkiye'nin hükümetine karşı anayasal düzenine karşı darbe yapıldı. Foterini alan gitti. Milletin iradesini savunan bir dik görüşü Türkiye görmedi. Türkiye Cuymhuriyeti'nin cumhurbaşkanı ölümü göze alarak mücadeleye koştu. Cumhurbaşkanımıza diktatör demek, faşist demek akıl yoksunu insanların söyleyeceği birşeydir. Sağlıklı bir insan bunu söyleyemez.

Bozdağ'dan 'Barzani' açıklaması

AHMET EDİP UĞUR'UN İSTİFASINA İLK YORUM

Öncelikle Ahmet Edip Uğur Bey'in istifasının hayırlı olmasını diliyorum. Bugün partiden ve belediye başkanlığından istifa etmiş olması bu gerçeği değiştirmez. Yeni dönemde başarılar diliyorum. Değişim esasında halkımızn hem talebi hem de beklentisidir. Giden belediye başkanlarımız bizim başkanlarımızdır. Gelen başkanlar da bizim başkanlarımıdır. Yol arkadaşlığımız mezara kadar devam edecektir.

Kendi bireysel tercihidir. Tek başına alınan karardır. AK Parti'nin tehtit etmesi de asla kabul edilmez. Varsa böyle birşey yasal yol açıktır, adım atmayı kendisi değerlendirecektir.

PİŞMİŞ TAVUĞUN BAŞINA GELMEDİ

Türkiye'nin ekonomisini batırmayı başaramadılar. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi son zamanlarda Türkiye'nin başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi.

Türkiye'nin ekonomisini çökeltmek için el birliğiyle yaptıklarına bakarsak Türkiye'nin, ekonomisinin çökmesi lazımdı. Çöktü mü çökmedi. Türkiye'nin ekonomisi dimdik ayaktadır.

AMERİKA VİZE KRİZİ

ABD ile Türkiye arasında yaşanan vize sorunu her iki ülkeye de zarar vermektedir. Hiçbir dönemde böylesi bir uygulamayla karşılaşılmadı. Son krizde olumsuz bir karar çıktı. İki ülke yetkilileri arasında görüşme yapıldı. O günden bu güne sorunun çözülmesi için bir adım atılmadı. Bu noktada görüşmeler iki ülke arasında devam ediyor.

Türkiye olarak biz sınır kapılarını Irak hükümetine devri konusunda bir çalışma başlattık. Sayının İbadi'nin Türkiye ziyaretinde de bu konular geniş şekilde ele alınmıştır.

TEOG Bakanlar Kurulu'nda konuşulmadı. Bir sunum yapılmadı. Başbakanımız ve hükümetimiz çalışmaları yakından takip ediyor.



Cumhurbaşkanımızın ABD ziyaretiyle ilgili netleşen bir tarih yok.



SINIR KAPILARININ AÇILMASI



Türkiye ile IKBY arasında Habur Sınır kapısı var. Bu kapı açık durumda. Türkiye olarak sınır kapılarının Irak hükümetine devri konusunda bir çalışma başlattık. Türkiye sınır kapılarının ve petrol boru hatlarının, Irak hükümeti tarafından kontrol edilmesinin daha doğru olacağını açıklamıştır.

YAZ SAATİ UYGULAMASI

Danıştay bu konuda yürütmeyi durdurma kararı verdi. Geçen yıl yapılan uygulama bu yıl da devam etmektedir.