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Trump tutuklanır mı?

Giriş Tarihi: 30.10.2017 09:44 Güncelleme Tarihi: 30.10.2017 09:51
Trump tutuklanır mı?

bugünkü yazısında siyasi olarak çembere alınan ABD Başkanı Trump’ın geleceğini yazdı. “Trump diğer gibi kendisine söylenenleri yapan bir kukla olacak” diyen Hilal Kaplan “esas bomba bugün patlıyor” sözleriyle yeni gelişmelere ışık tutuyor.



HİLAL KAPLAN'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Esas bomba ise bugün patlıyor. Trump ve ekibinin Rusya ile 'kirli ilişkileri' olduğu iddiasını araştırmakla görevlendirilen özel danışman ve eski FBI Başkanı Robert Mueller'in, davadaki ilk suçlamaları belirlediği cuma basına sızdırıldı. Bugün ise ilk gözaltı kararlarının alınması bekleniyor. İlk sıralarda yine Michael Flynn görünüyor, yakın zamanda gözaltına alınabilir.
Flynn istifa ettiği gün, artık 'siyasi bir rehine' olduğunu yazmıştım. O yüzden sonrasındaki gelişmeler şaşırtmadı. Bu hızla giderse Trump ya bir yılını doldurmadan istifaya zorlanacak veya azil tehdidiyle yaşayarak kendisine söylenen her şeyi yapan bir kukladan farksız olacak; aşağı yukarı diğer gibi...

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Trump tutuklanır mı?
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