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hainler şehit ettikleri vatandaşın fotoğrafını çekmiş

AA

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Giriş Tarihi: 31.10.2017 15:22 Güncelleme Tarihi: 31.10.2017 15:33
Darbeci hainler şehit ettikleri vatandaşın fotoğrafını çekmiş

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında işlenen suçlara ilişkin sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 221 sanığın yargılandığı dava kapsamında, olay gününe ait güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülere ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. Vatandaşların lere karşı karargahtaki tarihi mücadelesine ait karelerin de yer aldığı raporda, şehit edilen sivillerin yerlerde sürüklenerek dışarı çıkarıldıkları görülüyor. Kurmay Albay Çiçek'in olaya müdahale etmek yerine cep telefonuyla maktulün fotoğraflarını çekmesi de güvenlik kameralarına yansıyor.

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Darbeci hainler şehit ettikleri vatandaşın fotoğrafını çekmiş
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