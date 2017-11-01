FETÖ’nün uyuşturucu trafiği de ona uzandı

FETÖ
bağlantısı nedeniyle tutuklanan ABD Konsolosluk görevlisi Metin Topuz
'un, örgütün uyuşturucu trafiğiyle de bağlantısı ortaya çıktı.
İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin (Naji Sharifi Zindashti) kızı Arzu Şerifi Zindaşti ve yeğeninin Büyükçekmece'de 26 Eylül 2014 günü öldürülmesine ilişkin davanın son duruşmasına, cinayeti azmettirmekten tutuklu Orhan Ünğan
'ın mahkemeye sunduğu dilekçe ve belgeler damga vurdu.
GİZLİ TANIK OL SERBEST KAL
Ünğan, "İranlı Zindaşti, 2009'da uyuşturucu suçundan Maltepe Cezaevi
'nde yatarken 'tanık' sıfatıyla ABD Adalet Bakanlığı
Uyuşturucu ile Mücadale Dairesi DEA yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirdi. FETÖ'cü savcı Cihan Kansız
, bu gizli görüşmenin tutanaklara geçirilmemesi talimatını verdi. DEA tarafından Zindaşti'ye, Ergenekon ve Balyoz öncesi, Zekeriya Öz
'e gizli tanık olarak ifade verip operasyonların önünü açması halinde serbest bırakılacağı vaat edildi" dedi.
DEA ile Zindaşti arasındaki bu gizli görüşmeyi ABD irtibat görevlisi tutuklu Metin Topuz'un ayarladığını savunan Orhan Ünğan şöyle devam etti: "Görüşmeyi Zekeriya Öz ve Cihan Kansız organize etmiştir. Topuz ile Zindaşti, 2006-2014 arasında sürekli iletişim halindeydi. Topuz'un yakalandığı sırada üzerinden çıkan Blackberry marka kripto telefonda Zindaşti'nin de numarası mevcuttur. Metin Topuz'un kriptolu telefonunun HTS kayıtlarının incelenmesi halinde iddialarımın ortaya çıkacağından eminim.
NUMARASI TELEFONUNDA VAR
İranlı Zindaşti'nin 2014'te İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi
2008/113 sayılı dosyada görülen davada, kullandığı hat olarak kayıtlara geçen 0535....63'ten 2006-2014 arasında Fetullah Gülen
'in yakın adamlarından Mustafa Özcan ve Ekrem Dumanlı
gibi isimlerle irtibat kurduğu bilinmektedir.
'DEŞİFRE OLUNCA AVRUPA'YA KAÇTI'
DEA mensuplarının Türkiye'de FETÖ'nün uyuşturucu ayağı ve yargı mensupları üzerinden bağlantılarını düne kadar Zindaşti sürdürmekteydi. Görüldüğü üzere kendisi davaya gelmemiştir. FETÖ bağlantısından dolayı gözaltına alınacağı bilgisine ulaştığı için Avrupa'ya kaçtı."
İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti
BEYAZ ZEHİR PARASIYLA FETÖ'YE HİMMET
Uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı İran'da idam cezası almasının ardından "Kamal Sharifi Seydani" adlı yakının kimliğiyle Türkiye'ye kaçan Zindaşti, bu kimlikle suçlarına devam etti. FETÖ'nün 2010'da Ergenekon ve Balyoz'un seyrini değiştirmek için hedefe koyduğu iki hâkime kurulan kumpasta kilit rol alan gizli tanık Zindaşti, yalan ifadeleri sonrasında Zekeriya Öz tarafından tahliye ettirildi. Zindaşti, İran'dan getirip Avrupa'ya sevk etitği eroinden FETÖ'ye 'himmet' ödedi.