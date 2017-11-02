Şehit yakınları çatışmanın çıktığı bölgeye akın etti

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nden yağış ve sisli havadan yararlanarak Türkiye'ye sızmak isteyen teröristlerle çıkan çatışmada 6'sı asker, 2 güvenlik korucusu şehit oldu. Çatışmada 5 PKK'lı terörist ise etkisiz hale getirildi.

Bu sabaha karşı sisli havadan faydalanıp, Türkiye'ye sızmaya çalışan bir grup PKK'lı terörist ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 6'sı asker 2 güvenlik korucusu şehit oldu. Şehit olan 8 güvenlik görevlisinin cenazeleri helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı belirtildi. Çıkan çatışmada 5 PKK'lı teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtilirken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bölgede havanın sisli olduğu ve görüş uzaklığının yer yer 1 metreye kadar düştüğü belirtildi.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI'NIN AÇIKLAMASI

Genelkurmay Başkanlığı, Şemdinli'deki acı olayla ilgili açıklama yaparken, 1'i ağır 2 askerin de yaralandığını açıkladı. Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"2 Kasım 2017 Perşembe günü Hakkari ili Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde, bölücü terör örgütü tarafından yoğun sis ve kötü hava koşullarından faydalanarak gerçekleştirilmeye çalışılan saldırı girişiminin tespit edilmesi sonucunda meydana gelen çatışmada 6 kahraman silah arkadaşımız ile 2 güvenlik korucumuz şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 2 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine devam edilmektedir. Çıkan çatışmada 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgedeki operasyonlara devam edilmektedir."

ŞEHİT KORUCULARIN YAKINLARI ÇATIŞMA BÖLGESİNDE

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Ortaklar bölgesinde, sisli hava ve kötü hava kosullarından faydalanarak sızmaya çalışan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucuları Osman Yeşil ve Alaattin Tekin'in Derecik beldesinde bulunan yakınları, çatışmanın çıktığı bölgeye akın etti. Şehit yakınlarının bölgedeki sessiz bekleyişleri sürerken, kaçan PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilme için bölgede hava destekli operasyonların devam ettiği belirtildi.