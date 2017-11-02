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: tetikçisi bakın nerede ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 2.11.2017 09:50 Güncelleme Tarihi: 2.11.2017 09:52
Son dakika: FETÖ tetikçisi Kerim Balcı bakın nerede ortaya çıktı

! Fetullahçı Terör Örgütü'nün () darbe girişimi gecesi canlı yayına katılarak millete "dışarı çıkmayın" uyarısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan için de "teslim olsun" çağrısı yapan FETÖ tetikçisi , 'de vatandaşların tepkisiyle karşılaşınca neye uğradığını şaşırdı.

'da bir meydanda görüntülenen Balcı, yanına gelen Türk gençlerin soruları karşısında panikledi.

Vatandaşların "Size çok yazık, buralarda sürünün" diyerek tepki gösterdiği firari 'cü, sıkışınca mekanı terk etmek zorunda kaldı.

geçtiğimiz ay da FETÖ yöneticilerinin Türkiye'ye iade edilmesini protesto etmek için Pakistan Büyükelçiliği'nin önünde bir protesto gösterisi yapan FETÖ'cü hainlerin başındaydı. Örgütün tetikçisi Balcı, megafonla protestocuları yönlendirirken, FETÖ'cü hainler ise deşifre olmamak için yüzlerini maskelerle gizlemişti.

MİLLETİ 'DIŞARI ÇIKMAYIN' DİYE UYARMIŞTI

Darbeci hain Kerim Balcı, gecesi de canlı yayına çıkarak milleti 'dışarı çıkmayın' diye uyarmıştı.

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Son dakika: FETÖ tetikçisi Kerim Balcı bakın nerede ortaya çıktı
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