Son dakika: FETÖ tetikçisi Kerim Balcı bakın nerede ortaya çıktı

Londra'da bir meydanda görüntülenen Balcı, yanına gelen Türk gençlerin soruları karşısında panikledi.

Vatandaşların "Size çok yazık, buralarda sürünün" diyerek tepki gösterdiği firari FETÖ'cü, sıkışınca mekanı terk etmek zorunda kaldı.

Kerim Balcı geçtiğimiz ay da FETÖ yöneticilerinin Türkiye'ye iade edilmesini protesto etmek için Pakistan Büyükelçiliği'nin önünde bir protesto gösterisi yapan FETÖ'cü hainlerin başındaydı. Örgütün tetikçisi Balcı, megafonla protestocuları yönlendirirken, FETÖ'cü hainler ise deşifre olmamak için yüzlerini maskelerle gizlemişti.

MİLLETİ 'DIŞARI ÇIKMAYIN' DİYE UYARMIŞTI

Darbeci hain Kerim Balcı, 15 Temmuz gecesi de canlı yayına çıkarak milleti 'dışarı çıkmayın' diye uyarmıştı.