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Son Dakika Haberi! Şemdinli'de çatışma: 8 askerimiz

DHA

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Giriş Tarihi: 2.11.2017 14:04 Güncelleme Tarihi: 2.11.2017 14:04
Son Dakika Haberi! Hakkari Şemdinli'de çatışma: 8 askerimiz şehit

'nin Şemdinli İlçesi'nden Türkiye'ye sızmak isteyen teröristlerle çatışmaya giren 8 askerimiz oldu, 4 terörist de ölü ele geçirildi.

' nin Şemdinli ilçesi kırsalında 'lı teröristlerle çıkan sayısı 8'e yükseldi.

Bu sabaha karşı Türkiye'ye sızmaya çalışan bir grup PKK'lı terörist ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada, ilk belirlemelere göre, 2 asker ile 2 güvenlik korucusu şehit olmuştu. Çatışmada 4 PKK'lı terörist de ölü ele geçirildi.

Şemdinli'den acı haber: Şehit sayısı 8'e yükseldi!



DHA'nın haberine göre şehit sayısı 8'e yükseldi.

Bölgede helikopter desteğinde kapsamlı operasyona başlandı.

Çatışmada şehit olan güvenlik korucularının Osman Yeşil ve Alaattin Tekin olduğu öğrenildi. Şehitlerin yapılacak törenin ardından Toklu köyünde defnedileceği belirtildi.

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Son Dakika Haberi! Hakkari Şemdinli'de çatışma: 8 askerimiz şehit
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