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'nün kilit isimlerinden biri daha yakalandı

Giriş Tarihi: 2.11.2017 20:52 Güncelleme Tarihi: 3.11.2017 01:50
FETÖ'nün kilit isimlerinden biri daha yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki sözleşmeli subayların imamı olduğu belirtilen Gürdal T. 'da yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () sözde "Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki sözleşmeli subayların imamı" olduğu belirlenen Gürdal T. gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığına yerleştirdiği sözleşmeli subayların, "Türkiye genelindeki üst düzey imamlığını" yürüttüğü tespit edilen Gürdal T, polis ekiplerince kaldığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gürdal T, Emniyet'teki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilecek.

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FETÖ'nün kilit isimlerinden biri daha yakalandı
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