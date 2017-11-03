Son dakika: 15 Temmuz gazisinden sanığa: "Beni sen vurdun"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de yer aldığı 221 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülen duruşma, sanıklardan Uzman Çavuş Cahit Kükey'in savunmasıyla başladı.

SANIKLAR BİRBİRİNE DÜŞTÜ

Teçhizat kuşanıp vatandaşları tahliye ettikten sonra "Kale 2" bölgesine çıktıklarını, burada eski Genelkurmay Emniyet Subayı yarbay Gökhan Eski'nin kendilerini "Ayyıldız bölgesine" götürdüğünü öne süren Kükey, "Gökhan, bize, 'Kışlayı koruyalım, asker, polis, sivil vurun.' dedi. Niyetini anlayıp buradan ayrıldık. İlerleyen saatlerde komutanlarımız içerideki askerleri tahliye etmemizi istedi. Beni içeride asker kalıp kalmadığına bakmam için görevlendirdiler. İçeriye geçtim. Bir astsubay başıma silah dayadı. Polisler de 'Silahını bırak, yanımıza gel.' dediler. Polisin yanına gittim." diye konuştu.

"Emir komuta zincirinin en altındayım. Emrimde kimse yoktur. Genelkurmay karargahında kendi irademle hareket etmem mümkün değil. Manga komutanı Doğanbilir'in emrinde hareket ettim. O, dışarıda ve görevine devam ediyor. Ben de onun gibi suçsuzum" şeklinde savunda yapan Kükey, tahliyesi ve beraatini istedi.

Kükey, darbe girişimine katıldığını bildiği kişileri anlatmasının istenmesi üzerine şunları kaydetti:

"Mehmet Partigöç ve Cengiz Aydın Albayı, birinci başkanın isimlerini bilmediğim koruma subaylarını gördüm. Gökhan Eski'nin emrinden dolayı girişime katıldığını düşünüyorum. Abdurrahim Aksoy'un konuşmalarını duydum. Özel Kuvvetçiler, sivil vatandaşlar bahçeye girip aslanlı kapıya yöneldiklerinde aslanlı kapıya doğru ateş ettiler. Kapının arkasına sandalyeler, masa yığdılar. Levent Türkkan, Genelkurmay Başkanı'nın emir astsubayların ikisi de. Ramazan Gözel... 1 A'da nöbeti devraldığında bir asker vardı. 'Ben Gözel'in habercisiyim. Beni sabah odaya almadı, kapıyı kapattı. Ben buraya geldim.' dedi. Demek ki darbe konuşuyorlardı. Ahmet Yıldız'ı gördüm. Eski tuğgeneral Arif Pazarlıoğlu'nun komuta katında gezdiğini gördüm."

"BENİ VURAN CAHİT KÜKEY"

Bu sırada izleyiciler arasında bulunan gazi Ufuk Yegin, ayağa kalkarak, "Komutanlık katında beni vuran kişi Cahit Kükey'dir." diye bağırdı.

Sanık Kükey, mahkeme başkanına, "Öyle bir şey yok." dedi.

Gazi Yegin, bunun üzerine, 'Bu, Mustafa Mengi ve Serkan Candan bize yaylım ateşi açtılar. Bu, beni vurdu. Mengi, 2. ve 3. katlardan bir vatandaşı vurdu. Su borusu neden patladı? 'Çapulcular' diye bize bağıran bu. Eminim. Beni MEBS Başkanlığının odasının orada vurdu." dedi.

"BENİMLE İLGİLİ NE GÖRDÜN"

Daha sonra söz alan sanıklardan eski kurmay yarbay Bünyamin Tuner, sanık Kükey'e, "Benim aktif olduğumu söylediniz. Benimle ilgili ne gördünüz?" diye sordu.

Sanık Kükey'in, "Silahlıydınız." dediği Tuner, "Siz de silahlıydınız." karşılığını verdi. Bunun üzerine Kükey, "Biz nöbetçiydik. Sivilleri vuran sizsiniz, Bünyamin Tuner, (eski binbaşı) Recep Özkan... Sivillere ateş edildiği anda ben orada değildim. Abdurrahim Aksoy'un 'Bunları ben vurdum.' dediğini duydum. Abdurrahim Aksoy ve ekibinin öldürdüğü sivillerin hesabı benden soruluyor." diye konuştu.

Bu sırada gazi Ufuk Yegin, yeniden söz alarak, "Kükey, asansörde göğsüme MP 5 dayadı." dedi.

Daha sonra söz alan sanıklardan Ramazan Gözel, sanık Kükey'e, "Habercimi aşağıda gördüğünüzü mü söylediniz?" diye sordu. Kükey, Gözal'e, "Evet. Nöbeti devraldığımda haberciniz aşağıdaydı. Bize senin kendisini odadan çıkardığını, odanın kapısını kilitleyip, kendisini gönderdiğini söyledi." diye konuştu.