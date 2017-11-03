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Son dakika: 'nün "entelektüel yapılanması"na operasyon

AA

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Giriş Tarihi: 3.11.2017 13:07 Güncelleme Tarihi: 3.11.2017 13:53
Son dakika: FETÖ'nün entelektüel yapılanmasına operasyon

Son dakika haberi... merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda 18 zanlı yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında, komedyen ile örgüt elebaşına Pensilvanya'da özel tiyatro gösterisi yapan ve örgütün sözde entelektüel imamı olduğu iddia edilen Ömer Pekin de bulunuyor

merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün () entellektüel ve Gürcistan yapılanmasına yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bir gizli tanığın ifadeleri doğrultusunda, örgütün Gürcistan ve entellektüel yapılanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında 41 kişi hakkında yakalama verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir merkezli 14 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında "Silahlı terör örgütü üyeliği" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından yargılanan komedyen ile Pensilvanya'da yaşayan örgüt elebaşına özel tiyatro gösterisi yapan Ömer Pekin de bulunuyor.

İstanbul'da yakalanan Pekin'in, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve FETÖ'nün sözde "entellektüel tiyatrocular imamı" olduğu belirtildi.

Firari zanlıları yakalama çalışmaları devam ediyor.

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Son dakika: FETÖ'nün "entelektüel yapılanması"na operasyon
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