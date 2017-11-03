Son Dakika Haberi: Fidel Okan ve İsmail Küçükkaya birbirine girdi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Betül Sayan Kaya ve eşiyle ilgili iftira niteliğinde yayın yapan FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya ve bu yalanı sosyal medyada yayan avukat Fidel Okan hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, şüpheliler hakkında 'kamu görevlisine hakaret' ve 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama' suçları kapsamında 1 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İsmail Küçükkaya ve Fidel Okan'ın soruşturma kapsamında alınan savunmaları ortaya çıktı.

FOX TV kanalında 16 Ekim 2017 tarihli programda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Betül Sayan Kaya hakkında eşinin ByLock'çu çıktığı ve çiftin boşandığı iddialarında bulunan İsmail Küçükkaya ifadesinde bilgiyi bir kaynağından aldığını ileri sürdü.

"GÜVENİLİR KAYNAK"

Küçükkaya ifadesinde, "Güvenilir bir kaynaktan bana gelen bilgiye göre ByLock listelerinde bir bakanın eşi olduğu bilgisi ve daha sonra yine güvenilir kaynaklardan teyit ettiğim bu bilgiyi halkın haber alma hakkı çerçevesinde kamuoyunun gündemine taşıdım. Yayınımda da görüleceği gibi hiçbir şekilde yorum yapmadan, hiç kimseye istifa çağrısında bulunmadan, hiç kimseye hakaret etmeden görevimi yaptım. Ben haberi aldığımda listede İlyas Kaya ismi geçiyordu. Eşi olarak da Fatma Kaya yazıyordu. Ben isimleri öyle gördüm. Kaynağım da bana bu bakanın eşi şeklinde söyledi" dedi.

"NET İFADELER DOĞRULTUSUNDA ATTIM"

Avukat Fidel Okan ise savcılığa verdiği ifadesinde, suçlamaları kabul etmediğini, kendisi İsmail Küçükkaya'nın sunduğu haberi izlediğini, onun kullandığı net tartışma götürmeyecek ifadeler doğrultusunda bakanın isminin de açıklanmasını da beklemeden ve kim olduğunu bilmeden sosyal medya adresinden "Bugün bir bakanın ByLock konusunda baya başı ağrıyacak. Hikâyesi hiç inandırıcı değil. Derhal istifa etmeli" şeklinde tweeti attığını ileri sürdü. Okan'ın İsmail Küçükkaya'yı hedef tahtasına oturtması dikkat çekti.

Bilindiği gibi Küçükkaya ve Okan hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlanmış, ve iddianamede "Televizyon ve sosyal medya aracılığıyla ileri sürdükleri iddialar ve iddiaları ileri sürerken kullandıkları üslup, seçtikleri kelimelerle birlikte değerlendirildiğinde, ileri sürülen iddia ve haberlerin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin yeterince FETÖ/PDY ve diğer terör örgütleriyle mücadele etmediği ve bünyesinde FETÖ/PDY bağlantılı 'Bakan' barındırdığı gibi bir mesaj yayarak hem müştekiyi hem de müştekinin şahsında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni aşağılamaya yönelik olduğu, yine müştekinin şahsına ve ailesine yönelik sarf edilen sözlerin doğrudan müştekiye karşı hakaret içerir nitelikte olduğu ve şüphelilerin bu kasıtla hareket ederek atılı suçları işlemiş oldukları sonucuna varılmıştır" denilmişti.