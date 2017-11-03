Son dakika: O kumpas davasında flaş karar: Hidayet Karaca'ya 31 yıl hapis

"Tahşiyeciler Grubu"na kumpas kurdukları iddiasıyla aralarında kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ile eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün'ün de bulunduğu 23'ü tutuklu 33 sanığın yargılandıkları davada karar çıktı.

KARACA'YA 31 YIL



Mahkeme, Hidayet Karaca'nın "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 18 yıl, "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 9 yıl, "İftira" suçundan da 4 yıl olmak üzere toplam 31 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

YURT ATAYÜN'E 25 YIL

Yurt Atayün hakkında da, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 12 yıl, "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 9 yıl, "İftira" suçundan da 4 yıl olmak üzere 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

ALİ FUAT YILMAZER'E 16 YIL

Eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer hakkında ise, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 12 yıl, "İftira" suçundan 4 yıl olmak üzere 16 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.



Diğer sanıklar hakkında da benzer suçlardan değişen oranlarda hapis cezasına hükmedildi.

Sanıklar Fetullah Gülen ve eski Emniyet Müdürü Mutlu Ekizoğlu'nun dosyasını, ifadeleri alınamadığı için ayrılmasına karar veren heyet, diğer sanıklar hakkındaki cezaları açıklıyor.

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