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Başbakan Yıldırım Erzincan'da konuştu.

Giriş Tarihi: 4.11.2017 13:31 Güncelleme Tarihi: 4.11.2017 13:50
Başbakan Yıldırım Erzincan'da konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım Memleketi Erzincan'da temel atma töreninde konuştu.

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Başbakan Yıldırım Erzincan'da konuştu.
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