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! 'lı teröristlerin 'deki kampları yerle bir oldu!

AA

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Giriş Tarihi: 4.11.2017 10:11 Güncelleme Tarihi: 4.11.2017 11:19
Son Dakika Haberi! PKK'lı teröristlerin Kandil'deki kampları yerle bir oldu!

... Irak'ın kuzeyindeki , Sinath-Haftanin, Gara, Metina, Avaşin-Basyan, Zap ve Hakurk bölgelerinde bulunan kamplarına hava harekatı düzenlendi.

Irak'ın kuzeyindeki , Sinath-Haftanin, Gara, Metina, Avaşin-Basyan, Zap ve Hakurk bölgelerinde bulunan kamplarına hava harekatı düzenlendi. 36 hedefe yönelik harekatta, teröristlerin kullanıldığı barınak, silah mevzisi ve silah/mühimmat depoları imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam ediliyor.

36 HAVA HAREKATI DÜZENLENDİ

Bu kapsamda, dün Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Sinath-Haftanin, Gara, Metina, Avaşin-Basyan, Zap ve Hakurk bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik 36 hedefe hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen barınak, silah mevzisi ve silah/mühimmat depoları imha edildi.

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Son Dakika Haberi! PKK'lı teröristlerin Kandil'deki kampları yerle bir oldu!
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