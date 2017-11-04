Son Dakika Haberi! PKK'lı teröristlerin Kandil'deki kampları yerle bir oldu!

Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Sinath-Haftanin, Gara, Metina, Avaşin-Basyan, Zap ve Hakurk bölgelerinde bulunan PKK kamplarına hava harekatı düzenlendi. 36 hedefe yönelik harekatta, teröristlerin kullanıldığı barınak, silah mevzisi ve silah/mühimmat depoları imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam ediliyor.

36 HAVA HAREKATI DÜZENLENDİ

Bu kapsamda, dün Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Sinath-Haftanin, Gara, Metina, Avaşin-Basyan, Zap ve Hakurk bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik 36 hedefe hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen barınak, silah mevzisi ve silah/mühimmat depoları imha edildi.