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Askeri araç ile otomobil çarpıştı

AA

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Giriş Tarihi: 5.11.2017 19:39 Güncelleme Tarihi: 5.11.2017 19:41

Askeri ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen da 3'ü asker 5 kişi yaralandı

'da askeri ile bir otomobilin çarpışması sonucu 3'ü asker 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığından Batman-Diyarbakır karayoluna çıkan 72 JAA 319 plakalı askeri zırhlı araç ile Bilal Bardakçı yönetimindeki 06 BD 8960 plakalı otomobil, Pazaryeri Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

da otomobil sürücüsü Bardakçı ve otomobilde bulunan Ferhat Bilik ile askeri araçtaki 3 asker yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Askeri araç ile otomobil çarpıştı
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