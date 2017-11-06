Borsa şirketlerinin piyasa değeri 880 milyar lirayı aştı

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Garanti Bankası 45.486.000.000 1,15 Koç Holding 45.062.908.349 1,63 Akbank 41.240.000.000 1,06 Aselsan 38.500.000.000 8,67 Tüpraş 35.960.197.120 4,01 Ereğli Demir Celik 33.320.000.000 2,02 İş Bankası (C) 33.074.779.500 0,81 Turkcell 31.746.000.000 2,15 Enka İnşaat 27.140.000.000 1,30 Bim Mağazalar 24.272.820.000 13,02 Türk Telekom 22.400.000.000 4,82 Sabancı Holding 22.138.382.651 0,90 Yapı ve Kredi Bank. 20.648.493.599 0,71 Ford Otosan 19.282.504.500 5,30 Tofaş Oto. Fab. 16.320.000.000 4,98 Vakıflar Bankası 15.700.000.000 0,73 Türk Hava Yolları 15.249.000.000 0,95 Arçelik 14.325.437.946 2,20 Anadolu Efes 14.198.684.207 1,48 T. Halk Bankası 13.725.000.000 0,57

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)