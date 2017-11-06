Borsa şirketlerinin piyasa değeri 880 milyar lirayı aştı

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Garanti Bankası
|45.486.000.000
|1,15
|Koç Holding
|45.062.908.349
|1,63
|Akbank
|41.240.000.000
|1,06
|Aselsan
|38.500.000.000
|8,67
|Tüpraş
|35.960.197.120
|4,01
|Ereğli Demir Celik
|33.320.000.000
|2,02
|İş Bankası (C)
|33.074.779.500
|0,81
|Turkcell
|31.746.000.000
|2,15
|Enka İnşaat
|27.140.000.000
|1,30
|Bim Mağazalar
|24.272.820.000
|13,02
|Türk Telekom
|22.400.000.000
|4,82
|Sabancı Holding
|22.138.382.651
|0,90
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.648.493.599
|0,71
|Ford Otosan
|19.282.504.500
|5,30
|Tofaş Oto. Fab.
|16.320.000.000
|4,98
|Vakıflar Bankası
|15.700.000.000
|0,73
|Türk Hava Yolları
|15.249.000.000
|0,95
|Arçelik
|14.325.437.946
|2,20
|Anadolu Efes
|14.198.684.207
|1,48
|T. Halk Bankası
|13.725.000.000
|0,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)