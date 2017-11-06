Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni AKM binasını tanıttı

Haliç Kongre Merkezi'nde "Yeni AKM Projesi"nin tanıtım toplantısı yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni AKM binasının detaylarını açıkladı

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

2019'UN İLK ÇEYREĞİNDE TAMAMLANACAK

Atatürk Kültür Merkezi Projesi tanıtım toplantısının, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bakanlığımızdan, belediyemize ve mimarlarımıza kadar bu projenin ortaya çıkmasında emeği geçen herkesi şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. İnşallah az önce de değerli mimarımızın da ifade ettiği gibi 2019'un ilk çeyreğinde, nasip olursa tamamlanıp hizmete girdiğinde Atatürk Kültür Merkezi, İstanbulumuz için gerçekten yüz akı, gerçekten sembol bir mekan haline gelecektir.

Açılışının üzerinden bir yıl geçtikten sonra yangın felaketi sebebeyle kapılarını kapatmak zorunda kalmıştır. 1977'nin ardından depreme dayanıksız olduğunun ortaya çıkmasına kadar verdiği hizmetler önemlidir. İncelemeler bu binanın artık kullanılamayacağını göstermiştir.

ÜLKEMİZİN KAYBETTİĞİ YILLARIN HESABINI KİM VERECEK

15 yıl önce başlaması gereken bir işe bugün başlanıyor. AKM'yi çoktan bitirmiş, milletin hizmetine sunmuş olmalıydık. Ülkemizin kaybettiği yılların hesabını kim verecek.

İstanbul'da inşa etiğimiz yeni havalimanı ve diğer büyük projeleri engellemek için uğraşan güçle Suriye ve Irak'taki operasyonlarımızı sabote etmeye çalışan el de aynıdır.

Biz proje tanıtım töreninde bir arada bulunduğumuz AKM'nin yeniden inşası konusunda da sabırlı bir duruş sergiledik. Hedeflerimizden de taviz vermeden işte bugüne geldik. Daha işlevsel bir şekilde inşa edilecek yeni Atatürk Kültür Merkezi'nden en çok sabote etmek için uğraşanların yararlanacağını da biliyorum. Onların yanlış yolda gidiyor olmaları bizi doğru işler yapmakta alıkoyamadı.

AKM inşallah 2019 ilk çeyreğinde, Murat Bey'den sözünü aldım, bitireceğiz. Zaten mermerlerine varıncaya kadar her şeyleri sundular. Beraberce bakanımla birlikte şu uygundur, şu değildir, hazırlıklarını yaptık. Adım adım bunları takip edeceğiz. İşimize sahip çıkmazsak bunun sonucunu yakalamak da mümkün değildir. Bu olmazsa olmaz bir süreç.

"AKM'NİN ÖNÜNDE ARAÇ TRAFİĞİNİ GÖRMEYECEKSİNİZ"

Taksim Meydanı'nda inşallah araçları da görmeyeceğiz. Gümüşsuyu'ndan yerin altından Taşkışla'ya doğru devam edecek. AKM'nin önünden araç trafiğini görmeyeceksiniz. Yayalaştırılmış bir Taksim Meydanı'nı göreceksiniz. 2500 kişi içeride programları izleyecek ama bunun dışında da, dışarıda dev ekrandan halkımız meydanda çimlerin üzerinde, banklar üzerinden veya ayakta orayı izleme imkanı bulacak. Dünyada gelişmiş ülkeler meydanları ile anılır. Hepsinin kendilerine has meydanları vardır, bizim maalesef bu tür meydanlarımız hep yok oldu.

ANKARA'DA DA ADIMLAR ATACAĞIZ

Yeni bazı adımlar Ankaramızda da atacağız. Orada da yine bu tür meydanlarımıza kavuşacağız. Bunlar aynı zamanda örnek hale gelecektir. Bunu kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Proje üretemeyenlerin milleti hedef alan tavırları ise içinde bulundukları çaresizliğin ifadesidir. Çalışsalar, terleseler, dirsek çürütseler bütün sorunlar çözülecek.

Türkiye taklit seviyesinin bile gerisinde bir kültür üretimine mahkum edilmiştir. Bugün biz de muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefini isabetli buluyor ve ona sahip çıkıyoruz.

Projenin ilk AKM'nin tasarımcısı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu tarafından yapılacak olması tarihten güç alınarak yüründüğünün ifadesidir.

TAKLİT SEVİYESİNİN BİLE GERİSİNDE KÜLTÜR ÜRETİMİNE MAHKUM EDİLDİK



Türkiye taklit seviyesinin bile gerisinde bir kültür üretimine mahkum edilmiştir. Bugün biz de muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefini isabetli buluyor ve ona sahip çıkıyoruz.

TARİHTEN GÜÇ ALINARAK YÜRÜNDÜĞÜNÜN İFADESİDİR



Projenin ilk AKM'nin tasarımcısı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu tarafından yapılacak olması tarihten güç alınarak yüründüğünün ifadesidir.