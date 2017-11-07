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Binali Yıldırım-Mike Pence görüşmesi öne alındı
Binali Yıldırım
-
Mike Pence
görüşmesi öne alındı
İHA
Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.11.2017
05:29
Başbakan
Binali Yıldırım
'ın,
ABD
Başkan Yardımcısı
Mike Pence
ile gerçekleştireceği görüşme bugüne alındı
Başbakan
Binali Yıldırım
'ın,
ABD
Başkan Yardımcısı
Mike Pence
ile gerçekleştireceği görüşme öne alındı. Yıldırım ve Pence arasında çarşamba günü gerçekleşmesi planlanan görüşme bugüne alındı.
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