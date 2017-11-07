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İHA

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Giriş Tarihi: 7.11.2017 05:29
Binali Yıldırım-Mike Pence görüşmesi öne alındı

Başbakan 'ın, Başkan Yardımcısı ile gerçekleştireceği görüşme bugüne alındı

Başbakan 'ın, Başkan Yardımcısı ile gerçekleştireceği görüşme öne alındı. Yıldırım ve Pence arasında çarşamba günü gerçekleşmesi planlanan görüşme bugüne alındı.
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Binali Yıldırım-Mike Pence görüşmesi öne alındı
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