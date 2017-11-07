İşte ihanet toplantısı

15 Temmuz
darbe girişiminde İstanbul Yeşilköy'deki Hava Harp Okulu'ndaki darbe faaliyetlerine dava dosyasına okuldaki darbe toplantısının görüntüleri de girdi. Görüntülerde 14 Temmuz günü okul karargâhında yapılan toplantıya, 15 Temmuz gecesi Marmaris'te bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan
'a suikast girişimini planlayan ve yöneten Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş
'in de katıldığı görülüyor. Görüntüleri dava dosyasına koyan savcılık, Sönmezateş'in suikast emrini bu toplantıda aldığını öne sürüyor. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Hava Harp Okulu'ndaki faaliyetlere ilişkin 33'ü tutuklu 44 asker hakkında 3'er kez müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 37. Ağır Ceza Mahkemesi
'nde açılan dava dosyasına Hava Harp Okulu'ndaki görüntüleri de delil olarak koydu. Okulun giriş kapısı ve koridorlarındaki güvenlik kameralarına ilişkin görüntülerde, darbeci subayların sivil araçlarla okula geldikleri görülüyor. Görüntülere göre, Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Fethi Alpay'ın odasında bazı subayların 14 Temmuz günü saat 16.00-18.00 sıralarında okul karargâhında darbe toplantısı yapıyor. Darbe koordinatörleri olarak gösterilen İstanbul Topkule Kışlası'ndaki 66. Mekanize Tugay Komutanı Nail Yiğit, İl Jandarma Komutanı Gürcan Sercan, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Üret Ahmet Çelebi, okul komutanı Tümgeneral Alpay'ın odasına giriyor.
O DA TOPLANTIDA...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a suikast girişiminin başı Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in, Hava Harp Okulu'na gelişi ve Tümgeneral Alpay ile birlikte askeri birliklerin komutanlarının katılımıyla birlikte toplantı yaptıkları anlaşılıyor. Suikastçı hainin sırt çantasıyla toplantıya gelmesi dikkat çekiyor. Savcılık, Sönmezateş'in katıldığı toplantının okulda yapılan üçüncü darbe koordinasyon toplantısı olduğu ve Sönmezateş'in suikast emrini bu toplantıda aldığı kaydediliyor.
BAZUKA BOMBA MERMİ...
Hainlerin darbe girişiminde kullanmak üzere hazırladıkları mühimmata ilişkin görüntüler de ilk kez dosyada yer aldı.
SİLAH SANDIKLARI DOSYADA
Dava dosyasındaki delil görüntüleri arasında, ihanet çetesinin halka ve polislere sıktıkları mermiler sandıklar halinde görülüyor.
HALKA KARŞI BOMBA
O mühimmatların 15 Temmuz günü kalkışmanın yaşandığı gece, Hava Harp Okulu önünde toplanan kalabalık için hazır tutulduğu görülüyor.