Sanayi Bakanlığından "cam filmi" açıklaması

Bakanlıktan, araçlarda kullanılan cam filmine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 63. maddesinde "Taşıtların camlarının görüntüyü değiştirecek seviyede renkli kullanımı veya camların üzerine renkli film tabakaları yapıştırılması yasaktır" hükmünün bulunduğu anımsatıldı.

Trafikte seyreden araçların trafik denetlemeleri ve gerekli hallerde trafik cezası uygulamalarının, İçişleri Bakanlığının uhdesinde polis ve jandarma aracılığıyla yapıldığına işaret edilen açıklamada, bu denetimlerde ve cezai işlemlerde Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümlerinin uygulandığı vurgulandı.

Resmi Gazete'de geçen yıl 26 Ekim'de yayımlanan, Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliği (AİTM) ile bahsedilen cam filmi uygulamasının, bu yıl 26 Ekim'de yürürlüğe girecek şekilde belirlendiği ve bu tarihten sonra yapılacak cam filmi uygulamaları için teknik düzenleme getirildiği hatırlatılan açıklamada, yönetmelik kapsamında 26 Ekim 2017'den önce yapılan cam filmi uygulamalarına ilişkin serbestlik getirici bir düzenleme yapılmadığının altı çizildi.

"CAM FİLMİ UYGULAMASI HİÇBİR ZAMAN SERBEST OLMAMIŞTIR"

Açıklamada, ülke sınırları içinde, yakın çevresinde gerçekleştirilen terör saldırıları ve bu saldırılarda cam filmi uygulanmış araçların etkin terör unsuru olarak kullanıldığına işaret edildi. Araçlarda cam filmi uygulamasında, genel emniyet ve asayişin sağlanmasında kolluk görevlilerine denetim güçlüğü çıkarması, ulusal güvenliğin sağlanması, güvenlik güçlerinde zaafiyetin oluşmaması ve can kaybı yaşanmaması noktasında, İçişleri Bakanlığıyla birlikte ilgili kamu kurumlarının söz konusu düzenlemeyi tekrar gözden geçirmesi mecburiyetinin doğduğu ifade edildi.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 63. maddesinin uygulanmaya devam etmesinin gerekli olduğu değerlendirmesine ulaşıldığı ve bu doğrultuda 21 Ekim 2017'de Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik değişikliği yayımlandığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cam filmiyle ilgili trafik denetimlerine ve cezai işlemlere yasal dayanak oluşturan, trafikteki tüm araçları kapsayan ve İçişleri Bakanlığınca yürütülen Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 63. maddesi ülkemizde öncelikle uygulanmakta olup, anılan madde gereğince araçlarda cam filmi uygulaması hiçbir zaman serbest olmamıştır. Cam filmi yasağı, tüm araçları ve camlara sonradan taktırılan tüm filmleri kapsıyor. Uygulamanın tek istisnası, fabrika çıkışlı 43R onaylı sürücünün arka kısmında kalan renkli camlara sahip araçlar. Bakanlığımızca yayımlanan son Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğinde de cam filmiyle ilgili doğrudan Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin uygulanacağı belirtildiğinden, cam filmi konusunda İçişleri Bakanlığına başvurulabileceği değerlendirilmektedir."