Esnek çalışmayla istihdam canlanacak

REED Türkiye’nin Genel Müdürü Asiye Yıldırım, esnek çalışma kanunun 2017’de hizmet, sağlık, turizm sektörlerinde ve bilişim teknolojilerinde işgücü talebini artıracağını söyledi

İngiltere merkezli işe alım ve danışmanlık firması REED Türkiye'nin Genel Müdürü Asiye Yıldırım, 2016'da onaylanan esnek çalışma kanunun pek çok farklı iş dalına ve istihdam pazarına olumlu etkiler yapacağını söyledi. Yıldırım, "Esnek çalışma şimdiye kadar Avrupa'da birçok ülkenin işsizlik sorununa çare oldu. Kadın istihdamının işgücüne katılıma olumlu etkisi olduğu gibi, kadınlara iş hayatından kopmamaları için imkânlar tanıdı. Genç mezunların iş deneyimi edinmeleri için kariyerlerindeki ilk adımların atılmasına yardımcı oldu. Kendi hobilerine daha fazla zaman ayırmak isteyen kişiler de bu tarz bir iş modeline sıcak bakabiliyor" dedi. Esnek çalışma kanunun sağladığı faydalarla 2017'de hizmet, sağlık, turizm sektörlerinde ve bilişim teknolojilerinde esnek işgücü talebinin artacağını belirten Yıldırım, yasanın yarı zamanlı işlerde çalışmayı tercih eden kadın ve gençlere de sosyal haklar getirdiğine dikkat çekti. Yıldırım, "Böylelikle call center elemanları, hemşire, fizyoterapist, hemşirelik, asistanlık, IT, elemanları gibi pozisyonlarda eleman ihtiyacı doğacak" diye konuştu.



VERİ ANALİSTİ ARANIYOR

Kurumların teknoloji yatırımlarının da arttığına dikkat çeken Yıldırım, şunları anlattı: "Veri analizi yapabilecek uzmanlar, 3-D baskı, nesnelerin interneti, akıllı robotlar gündemimizde olacak. Sanayide nitelikli işgücü ihtiyacı artarken kurumlarda, CTO, bilgi işlem müdürü, yazılım uzmanı, sistem mühendisi, sistem uzmanı, Ar-Ge uzmanı, ERP müdürü büyük talep görecek."