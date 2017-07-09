İşçinin hakkını arabulucu koruyacak

93'ÜNDE

BUGÜN NELER OLDU

Hükümet, çalışanları yakından ilgilendiren yeni bir düzenlemeyi daha hayata geçiriyor. Geçtiğimiz günlerde TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı'na göre işçiyle işveren arasındaki uyuşmazlıklarda dava açmadan önce arabulucuya gidilecek. Eğer arabulucu ile sorun çözülürse, işçiler mahkemelerde yıllarca süren davalarda kazandıkları tazminatları en geç 3 haftada alabilecek. Arabulucuya gidilmeden açılan davalar usulden reddedilirken, burada sonuç alınamazsa taraflar dava açma yoluna gidebilecek. Yeni düzenlemeyle 400 bin dava dosyasının arabuluculuk yoluyla çözülmesi bekleniyor.Yeditepe Arabuluculuk Derneği Başkanı Tufan Uz, düzenlemeyle işçinin kıdem, ihbar gibi tazminat ve fazla mesai, yıllık izin gibi ücret, işverenin ise alacak ve tazminat kalemleri için arabulucuya başvurulabileceğini söyledi. Uz, "Arabuluculuğun bir dava şartı olarak kabul edilmesi, iş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan tazminat davaları, bunlarla ilgili rücu davalarında uygulanmayacak" diye konuştu. Mahkemelerde yaklaşık 720 günde tamamlanan iş uyuşmazlıklarının arabulucuyla bir güne indirildiğini aktaran Uz, "Araştırmalara göre arabulucuya gidilen davaların yüzde 40'ı bir günde, yüzde 53'ü ise bir günden daha kısa sürede sonuca ulaşıyor" dedi. Arabuluculuğun bir uzlaşı zemini olarak tanımlanabileceğini belirten Uz, şunları anlattı: "İşçi ile işveren arasında genellikle 'Ben onunla görüşmem, onun ayağına gitmem' şeklinde diyaloglar gelişiyor. Mahkemede taraflar daha da geriliyor. Böylece yıllar süren bir dava sürecine giriliyor. Arabulucu, tarafları müzakere masasında bir araya getirip uyuşmazlıkları hakkında karara varmalarına yardımcı oluyor. Nitekim İngiltere ve ABD'de uyuşmazlıkların yüzde 90'ı bu yöntemle çözülüyor."Bu sürecin işçi aleyhine işlediği şeklinde yanlış bir kanı oluştuğunu aktaran Uz, işçinin görüşmelere avukatıyla gelebileceğine dikkat çekti. Uz, "İşçi mahkemeye nasıl avukatıyla gidiyorsa buraya da aynı şekilde gelebilir. Bizim arabuluculuk yaptığımız süreçlerde işçinin sonuçtan daha çok memnun ayrıldığını görüyoruz çünkü ortalama 2 yıl sonra alabileceği tazminatını burada uzlaşmaya vararak 1 saat içinde alabiliyor" ifadelerini kullandı.Arabuluculuk sisteminin kazan-kazan prensibi üzerine kurulduğuna dikkat çeken Yeditepe Arabuluculuk Derneği Başkan Yardımcısı Nafiye Diker, "Arabuluculuk Daire Başkanlığı verilerine göre son 3.5 yılda 5 bin 990 uyuşmazlık için arabuluculuğa başvuruldu. 2017'nin ilk 6 ayında ise 8 bin 149 arabuluculuk görüşmesi yapıldı. Görüşmelerin yüzde 93'ünde taraflar arasında uzlaşma sağlandı. Bu görüşmelerin parasal değeri ise 773 milyon 19 bin 925 liraya ulaştı" şeklinde konuştu.