Botoks ve dolgu enjeksiyonuyla yüz estetikleri

Estetik cerrahide botoks ve dolgu ile yapılan estetikler, ameliyatsız prosedürler arasında dünyada ilk sırada yer alıyor. Botoks ve dolgu enjeksiyonu tekniği ile yapılan estetik operasyonlara talep her geçen gün artıyor. Peki, neden cerrahi tekniklere kıyasla ameliyatsız yüz gençleştirme tekniklerine talep bu kadar fazla? Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk anlatıyor.

"Bunun nedeni, ameliyatsız teknikler ile uygulanabilen prosedürlerin cerrahi tekniklere göre çok daha fazla seçenek sunmasıdır. Örneğin, botoks enjeksiyonu cilt kırışıklıklarını tedavi etmeye yardımcı olan bir kas gevşetme işlemidir. Göz, alın, yanak, boyun ve dudak çevresindeki kırışıklıkları tedavi etmenin yanı sıra dolgu enjeksiyonu ile birlikte uygulanarak yüzdeki hacim kayıplarını, olukları ve çöküntüleri de gidererek hem yüzde hem de vücuttaki çok sayıda bölgede tedavi imkanı sunmaktadır."

Botoks ve dolgu enjeksiyonunun uygulama alanı artıyor

"Botoks ve dolgunun her yıl sunduğu tedavi seçeneklerinin başarılı bir şekilde artması kişilerin güveninin artırdığı için talebin de artmasını sağlıyor. Ayrıca kişilerin arkadaş çevrelerindeki ve medyada botoks enjeksiyonu tedavisinden faydalanan ünlülerin doğal görünümleri de ameliyatsız estetik operasyonlara karşı güvenin artmasını sağlıyor. Yüzlerinde yaşlanma belirtisi olan kişilerin hayal ettikleri gibi genç bir görünüme kavuşabilmeleri ve kırışıklık oluşumunu önlemeleri için botoks ve dolgu enjeksiyonundan faydalanmalarını teşvik ediyor."

Günümüzün yaşam koşulları için daha elverişli

"Hem erkekler hem de kadınlar, günümüzde her zamankinden çok daha yoğun bir tempo içindeler. Yoğun çalışma ve gündelik yaşam temposu ve sınırlı tatil yapma süreleri kişilerin çabuk yaşlanmasına ve estetik operasyon sonrası iyileşme sürecine yeterli vakit ayıramamalarına neden oluyor. Bu yoğunluk içinde ameliyatsız teknikler ile tedavi işlemlerinin öğle yemeği molası sırasında bile yapılıyor olması çok cazip geliyor. Botoks ve dolgu enjeksiyonları için sadece birkaç dakika yeterlidir ve sonuçları ise birkaç gün gibi kısa süre içinde görünür hale gelir. Ayrıca ameliyatsız operasyonların etkisi birkaç ay süren yani geçici işlemlerdir ve belirli aralıklarla tekrarlanması gerekir. Böylece kişilere işlemin sonucundan memnun kalınmazsa geri dönüşüm imkanı sunar. Kişiler operasyonların sonuçlarına göre isterlerse uygulamayı devam ettirebiliyor ya da değiştirebiliyor, isterse yaptırmaktan vazgeçebiliyor."

Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk "Ameliyatız yüz gençleştirme operasyonları ile kişilerin memnuniyetinde %100'e yaklaşan sonuçlar elde edilebiliyor. Çünkü artık hastalar artık daha bilinçli seçimler yapıyor. Yalnızca alanında uzman cerrahları ve sağlık merkezlerini tercih ediyor. Böylece kötü örneklerle karşılaşma oranı düşüyor. Tüm bu faktörler hastaların ameliyatsız operasyonları tercih etmesini sağlıyor. Ameliyatlı operasyonlara gerek kalmadan 10-15 yaş daha gençleşebiliyor, koruyucu uygulamalarla yaşlanmayı geciktirebiliyor."

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk