2017 Oscar ödülleri sahiplerini buluyor. Dolby Tiyatrosu'nda, Jimmy Kimmel'in sunumuyla başlayan 89. Oscar Ödül Töreni'nde kırmızı hali rüzgarından sonra Oscar kazananları da açıklanıyor. İşte Oscar 2017'nin kazananları...
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:
Mahershala Ali, Moonlight
Diğer adaylar
Jeff Bridges, Hell or Night Water
Lucas Hedges, Manchester By the Sea
Dev Patel, Lion
Michael Shannon, Nocturnal Animals
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:
Viola Davis, Fences
Diğer adaylar
Naomie Harris, Moonlight
Nicole Kidman, Lion
Octavia Spencer, Hidden Figures
Michelle Williams, Manchester By The Sea
En İyi Yabancı Film:
The Salesman, İran
Diğer adaylar
Land of Mine, Danimarka
A Man Called Ove, İsveç
Tanna, Avustralya
Tnoi Erdman, Almanya
En İyi Belgesel:
O.J: Made in America
Diğer adaylar
Fire at Sea
I Am Not Your Negro
Life Animated
13th
En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı:
Suicide Squad
Diğer adaylar
A Man Called Ove
Star Trek Beyond
En İyi Kostüm:
Fantastic Beast and Where to Find Them
Diğer adaylar
Allied
Florence Foster Jenkins
Jackie
La La Land
En İyi Ses Kurgusu:
Arrival
Diğer adaylar
Deepwater Horizon
Hacksaw Ridge
La La Land
Sully
En İyi Ses Miksajı:
Hacksaw Ridge
Diğer adaylar
Arrival
La la Land
Rogue One: A Star Wars Story
13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi
En İyi Kısa Animasyon Filmi:
Piper
Diğer adaylar
Blind Vaysha
Borrowed Time
Pear Cider and Cigarettes
Pearl
En İyi Animasyon Filmi:
Zootopia
Diğer adaylar
Kubo and the Two Strings
Moana
My Life as a Zucchini
The Red Turtle
En İyi Prodüksiyon Tasarımı:
La La Land
Diğer adaylar
Arrival
Fantastic Beast and Where to Find Them
Hail, Caesar!
Passengers
En İyi Film
-Geliş"
-Fences"
-Savaş Vadisi"
-İki Eli Kanda"
-Gizli Sayılar"
-Âşıklar Şehri"
-Lion"
-Yaşamın Kıyısında"
-Ay Işığı"
En İyi Yönetmen
-Denis Villeneuve, "Geliş"
-Mel Gibson, "Savaş Vadisi"
-Damien Chazelle, "Âşıklar Şehri"
-Kenneth Lonergan, "Yaşamın Kıyısında"
-Barry Jenkins, "Ay Işığı"
En İyi Kadın Oyuncu
-Isabelle Huppert, "O Kadın"
-Ruth Negga, "Loving"
-Natalie Portman, "Jackie"
-Emma Stone, "Âşıklar Şehri"
-Meryl Streep, "Florence Foster Jenkins"
En İyi Erkek Oyuncu
-Casey Affleck, "Yaşamın Kıyısında"
-Viggo Mortensen, "Kaptan Fantastik"
-Andrew Garfield, "Savaş Vadisi"
-Ryan Gosling, "Âşıklar Şehri"
-Denzel Washington, "Fences"
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
-Viola Davis, "Fences"
-Naomie Harris, "Ay Işığı"
-Nicole Kidman, "Lion"
-Octavia Spencer, "Gizli Sayılar"
-Michelle Williams, "Yaşamın Kıyısında"
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
-Mahershala Ali, "Ay Işığı"
-Jeff Bridges, "İki Eli Kanda"
-Michael Shannon, "Gece Hayvanları"
-Lucas Hedges, "Yaşamın Kıyısında"
-Dev Patel, "Lion"
Yabancı Dilde En İyi Film
-En Man Som Heter Ove", İsveç
-Under Sandet", Danimarka
-Tanna", Avustralya
-Satıcı", İran
-Toni Erdmann", Almanya