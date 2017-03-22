İFF’den SABAH ve atv’ye teşekkür

İstanbul Film Festivali (İFF) Direktörü Kerem Ayan, 11 yıldır tema sponsoru olarak destek veren SABAH ve atv’ye teşekkür etti. Ayan, “Bu yıl ana sponsorsuz ilerleyeceğiz. Bu süreçte Sabah ve atv gibi destekçilerimizin olması sevindirici” dedi

Bu yıl 5-15 Nisan'da 36'ncı kez düzenlenecek İstanbul Film Festivali için geri sayım başladı. Festival Direktörü Kerem Ayan, SABAH gazetesinin "Kültür- Sanat Buluşmaları"nın konuğu oldu. Ayan, SABAH gazetesindeki İstanbul Balmumcu'daki merkez binasında yapılan toplantıda festivalin detaylarını paylaştı. Turkuvaz Medya Kurumsal İletişim Grup Müdürü Fecir Alptekin'in organize ettiği toplantıya gazete yazarları Hasan Bülent Kahraman, Şeref Oğuz, Şelale Kadak, Günaydın Yayın Yönetmeni Sinan Özedincik, Günaydın Yazarı Bülent Cankurt, Ek Yayınlar Yayın Yönetmeni Şengül Balıksırtı, Ek Yayınlar Yazı İşleri Müdürü Hakan Turpçu ve sinema yazarı Olkan Özyurt katıldı. Bu yıl Akbank'ın sponsorluğunu çekmesi nedeniyle zor durumda kaldıklarını ifade eden Kerem Ayan, "Ana sponsorsuz ilerliyoruz. Akbank yerine kimseyi bulamadık. Bu zor süreçte Allah'tan sizin gibi destekçilerimiz var" diyerek teşekkür etti. SABAH ve atv, 11 yıldır olduğu gibi bu yıl da festivalin tema sponsorları arasında yer alıyor. SABAH'ın sponsor olduğu "Dünya Festivallerinden" başlıklı bölümde Cannes, Locarno, Venedik, Berlin'deki festivallerden öne çıkan ödüllü filmler yer alıyor. İran'dan Norveç'e, İsrail'den Güney Kore'ye kadar geniş bir seçkiye sahip olan bu bölümde geçtiğimiz ay Berlin'de Altın Ayı alan Macaristan yapımı "Beden ve Ruh," festival jürisinde de yer alan Gabe Klinger'ın yazıp yönettiği "Porto" filmleri öne çıkıyor. atv de "Yıllara Meydan okuyanlar" bölümünün tema sponsoru. Bu bölümde de Werner Herzog'un son filmi "Tuz ve Ateş," Raymond Depardon'un "Fransızlar" filmi öne çıkıyor.



MACKELLEN'A BÜYÜK İLGİ

3. Richard, Yüzüklerin Efendisi, X-men gibi filmlerdeki rolleriyle hatırlanan Ian Mackellen, British Council işbirliğiyle festivalin onur konuğu olacak. Ayan, 4 Nisan'da Maslak Tim Show Center'da yapılacak olan açılış töreninde, Onur Ödülü'nü alacak olan Mackellen'ın 9 Nisan'a kadar İstanbul'da kalacağını ve 3. Richard filminin Beyoğlu Atlas ve Kadıköy Rexx'teki gösterimlerine katılacağını açıkladı. Ayan ayrıca, Mackellen'in 7 Nisan'da Boğaziçi Üniversitesi'nde yapacağı söyleşiye yer kalmadığını hatırlattı. Açılış gecesinde Barış Pirhasan, Selma Güneri, Macit Koper ve Çetin Tunca da Onur Ödülleri'ni alacaklar.



SABAH gazetesi binasındaki toplantıya İKSV Kurumsal İletişim Direktörü Ayşe Bulutgil, İKSV Sponsorluk Direktörü Yasemin Keretli Çavuşoğlu da katıldı.



BU FİLMLERE DİKKAT!

Festival seçkisi hazırlamak için en az 150 film izlediğini söyleyen Kerem Ayan'ın dikkat çektiği filmler şöyle: 93 Yazı, Ben Senin Zencin Değilim, Saygın Vatandaş, Duvarlar Arasında, Hayvanlar, Dalida, Elleri Olmayan Kız.



HINCAL ULUÇ HAMİLER ARASINDA

186 uzun metrajlı ve 17 kısa filminden oluşan festivalin bu yılki en büyük sürprizi öğrencilere oldu. Vakfa maddi destek sağlayan hamiler sayesinde gündüz seansındaki öğrenci biletlerinin 1 lira olacağının açıklanması büyük ses getirdi. Destek veren hamiler arasında SABAH yazarı Hıncal Uluç da yer alıyor. Ayan, yaklaşık 10 bin lira vererek destek sağlayan 10 hami daha olduğunu ifade etti. "Kaldır Kafanı" sloganıyla 'tabletleri ve telefonları bırakıp sinema izlemeye gelin' çağrısı yaptıklarını söyleyen Ayan, bu yıl filmlerin Atlas, Beyoğlu, Pera Müzesi, İtalyan Kültür Merkezi, Rexx, City's ve Kanyon'daki 9 salonda gösterileceğini söyledi.