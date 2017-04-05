Binlerce kilometre uzakta aynı çanta!

Arkeologlar, bu kez Şanlıurfa Göbeklitepe'deki SİT alanında ve Güney Amerika'da bulunan tanrı tasvirlerinin benzerliğine odaklandı. Arkeolojik haberlerin yer aldığı The Ancient Code adlı web sitesindeki habere göre, Göbeklitepe'de Mezopotamya medeniyeti olan, M.Ö. 4000-2000 yılları arasında hüküm sürmüş Sümerler'in mitolojisindeki Annunaki tanrılarının tasvir edildiği heykellerde görülen küçük el çantasının Orta Amerika'daki tanrı heykellerinde de görülmesi kafaları karıştırıyor. Heykeller arasındaki benzerlik medeniyetlerin beşiği olarak tanımlanan Mezopotamya ile Orta Amerika arasında nasıl bir bağ olduğu sorusunu gündeme getiriyor. Bundan binlerce yıl önce yaşamış medeniyetler arasındaki sayısız benzerliğe ise şimdilik net cevaplar vermek oldukça zor.



MISIR'DA DA BENZERLİKLER

Maya, Aztek, Toltek ve Olmek kültürlerinin ortaya çıktığı Orta Amerika ve Mısır'da görülen piramitler arasındaki benzerlik de cevaplanamamış sorulardan yalnızca biri. Üstelik heykeller arasındaki benzerlikler bununla sınırlı değil. Sümerler, Eski Mısırlılar ve Orta Amerika'daki eski kültür tanrıların insan formunda yapılması bu benzerlikler arasında. Mısır'da haç şekline büyük benzerlik gösteren "ankh" sembolünün, Mezopotamya ve Amerika'daki tanrı heykellerinin taşıdığı çantalarının üzerinde olması akıllara şu soruyu getiriyor: Bazı farklılıklar olsa da Amerika, Mısır ve Mezopotamya'da binlerce yıl önce aynı tanrılara mı inanılıyordu?



BİRÇOK BÖLGEDE VAR

Sümerler'in büyük tanrılarını ifade etmek için kullanılan ve insan formunda yapılan Annunaki heykellerinde merak uyandıran çanta tasvirinin Orta Amerika'daki heykellerde de bulunması merak uyandırıyor. Meksika'nın Tobasco eyaletinde bulunan La Venta arkeolojik sitesinde, Mezoamerika'nın eski kültürlerinde görülen "Quetzalcoatl" adlı tanrı aynı el çantasını taşıyor. Ancak bu site Meksika'da çanta tasvirinin görüldüğü tek bölge değil. Orta Amerika'da 496-1122 yılları arasında hüküm sürdüğü düşünülen Toltec İmparatorluğu'nun başkenti olduğu sırada zirveye ulaşan ve önemli bir dini merkez olan Tula kentinde görülen ve Toltec savaşçılarının tasvir edildiği Atlantean heykellerinde bu el çantasını görmek mümkün. El çantasının içinde ne olduğu da en büyük merak konularından biri. Annunaki heykellerindeki kol saatine benzer betimlemelerde merak uyandıran diğer unsurlar arasında yer alıyor.



ARALARINDA BAĞ VAR

Dünyadaki en eski megalitik tapınaklarından birinin bulunduğu Göbeklitepe'deki tapınaklarda kullanılan sütunların, 12 bin yıl önce avcı toplayıcı insanlar tarafından oyularak yapıldığı düşünülüyor. O zamanın koşullarında bu boyutta sütunların nasıl dikildiği hâlen bilinmiyor. Ancak birçok arkeolog, tanrı heykellerinin taşıdığı çantaların Mezopotamya ile Orta Amerika kültürleri arasında büyük bir bağ olduğunu kanıtladığını düşünüyor.