Monroe’nun öldüğü ev satılıyor

Hollywood yıldızı Marilyn Monroe'nun ilk kez ev sahibi olduğu ve 36 yaşında hayatını kaybettiği ev satılıyor. Ünlü sanatçı çok sevdiği evi, oyun yazarı Arthur Miller'dan boşanmasının ardından 1962'de satın almıştı. Sanatçının, sadece birkaç ay yaşayabildiği evde 1962'de cesedi bulunmuştu. Monroe'nun 77 bin 500 dolara satın aldığı bu trajedi dolu ev, 6.9 milyon dolar karşılığında (yaklaşık 24 milyon 639 bin TL) yeni sahibine kavuşmayı bekliyor. Los Angeles'taki İspanyol tarzındaki evde 4 yatak odası ve 3 banyo bulunuyor.Yıllar boyunca birçok tadilattan geçen ev kemerli kapıları, rengârenk çinileri, kırmızı kiremitli çatısı ve yüzme havuzuyla hala ihtişamını koruyor. Evin bahçesinde de Monroe'nun hiç yüzmediği bir havuz bulunuyor. Ev, Monroe'nun ölümünden sonra pek çok kez el değiştirmişti. Monroe'nun ABD'nin eski başkanı John Kennedy ile uzun soluklu bir aşk yaşadığı biliniyor. Evin eski sahiplerinden biri Monroe'nun evinin duvarlarında yapılan yenileme çalışmaları sırasında, devletin kullandığı casusluk cihazlarından birini bulmuştu.