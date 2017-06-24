Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Ünlü keman ustası da!

İHA

Kültür Sanat Haberleri

Giriş Tarihi: 24.6.2017 22:13 Güncelleme Tarihi: 24.6.2017 22:23
Ünlü keman ustası Namık Taşpınarlı yoğun bakımda!

'de girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren müzik dünyasının önemli isimlerinden bir olan ünlü keman ustası , kaldırıldığı hastanede a alındı.

Türk müzik dünyasının önemli isimlerinden bir olan ünlü keman ustası , 'in konser programı kapsamında geldiği 'de girdiği denize boğulma tehlikesi geçirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde kaldırılan ünlü müzisyen ünitesine tedavi altına alındı.

Sağlık personelleri, Namık Taşpınarlı'nın yoğun bakım servisinde tutulduğunu, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu bildirdi.

Taşpınarlı'nın hastaneye kaldırıldığını öğrenen ünlü sanatçı Gülben Ergen, apar topar hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldığı öğrenildi.

Öte yandan, Gülben Ergen'nin bu akşam ki konserin iptal olmayacağı açıklandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü keman ustası Namık Taşpınarlı yoğun bakımda!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz