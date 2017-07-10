Gişede başarı ödüllendirilecek

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ve taslak çalışması biten yeni sinema kanunu ile yabancı film yapımcılarına destekten gişede başarılı olan filme teşvike, reklam sürelerinin kısaltılmasından sinema salonlarına desteğe kadar çok önemli yenilikler geliyor. Sinema kanunu ile yabancı film yapımcılarını Türkiye'ye çekecek yeni düzenlemeler getirildiğini söyleyen Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, ülkemizde film çekecek yapımcıların harcadıkları tutarın yüzde 30'una kadarını geri alabileceklerini belirtti. Bakan Avcı, bir milyon ve üzeri seyirciye ulaşan yerli filmlerin yapımcılarına bir sonraki projelerinde kullanılmak üzere, sağladıkları eğlence vergisinin yüzde 25'i oranında destek verileceğini açıkladı. Ülke tanıtımına katkı sağlayacak ve yurtdışına ihraç edilecek dizi filmlerin de destekleneceğini belirten Bakan Nabi Avcı, TV dizilerinin desteklenmesiyle başarının artacağına inandığını söyledi. Avcı, reklam ve fragman sürelerine de sınırlama getirileceğini duyurdu. Yeni tasarıyla birlikte, reklam sürelerinde kısıtlamaya gidilirken, sinema sektörü için etkili olan fragmanların gösterimi için de asgari süre şartı getirilecek. Bakan Avcı sinema salonu işletmecilerinin de destekleneceğini ve müstakil sinema salonlarının yaşatılması için bu destek türünün oldukça önemli olduğunu belirtti.